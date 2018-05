Feuerwehren löschen Wohnungsbrand

Bettina Winkler

Steinhöfel (MOZ) Steinhöfel. Ein Brand in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Hasenfelde, in der Heinersdorfer Straße, hielt am Donnerstagnachmittag etliche Feuerwehren der Gemeinde Steinhöfel in Atem. Gegen 15.20 Uhr wurde ihnen ein Wohnungsbrand durch die Leitstelle gemeldet.

Die Freiwillige Feuerwehr Arensdorf war als erste vor Ort und übernahm die Einsatzleitung. Zur Unterstützung rückten noch die Heinersdorfer, Hasenfelder, Schönfelder, Tempelberger und Neuendorfer an. Die Fürstenwalder Feuerwehr kam mit der Drehleiter, die aber nicht gebraucht wurde, da die Anwohnerin das Haus unverletzt verlassen konnte. Unter Atemschutz gingen die Feuerwehrleute ins Haus und löschten schnell den Brandherd. „Glücklicherweise ist bei dem Geschehen niemand verletzt worden und es lief alles noch glimpflich ab“, sagte Einsatzleiter Robert Steindamm. Bevor die knapp 40 Kräfte nach 90 Minuten den Einsatz beendeten, wurde mit einer Wärmebildkamera nach eventuell vorhandenen Glutnestern gesucht. Der Sachschaden wird auf eine Höhe von rund 30 000 Euro geschätzt. Das Haus ist laut Polizei weiterhin bewohnbar.