Bundesrat und Abgeordnetenhaus laden ein

dpa

Berlin (dpa) Der Bundesrat und das Berliner Abgeordnetenhaus laden am Samstag zu einem Tag der Offenen Tür. Politikinteressierte können sich dort über die Arbeit beider Häuser informieren.

Der aktuelle Bundesratspräsident, Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD), eröffnet den Besuchertag in der Länderkammer (10.30-18.00 Uhr) und will dort im Tagesverlauf mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Auch die Beauftragten mehrerer Länder beim Bund nehmen an Veranstaltungen teil, darunter für Berlin Staatssekretärin Sawsan Chebli.

Im unweit des Bundesrats gelegenen Berliner Landesparlament gewährt dessen Präsident Ralf Wieland Einblicke in sein Amtszimmer (11.00-18.00 Uhr). Zudem debattieren die Fraktionsvorsitzenden im Plenarsaal über aktuelle politische Themen der Stadt. Die Fraktionen stellen sich und ihre Arbeit ebenso vor wie der Petitionsausschuss, es gibt halbstündlich Führungen durch das Gebäude. Am Nachmittag tauschen sich Müller und Wieland in einer Diskussionsrunde im Bundesrat über das Verhältnis zwischen Bund und Ländern aus.