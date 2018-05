Christopher Braemer

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eisenhüttenstadt. Die Region ist zurück auf dem Tisch: Den 17. Schlaubetalteller servieren genau so viele Gastwirte, die wir Ihnen in einer Serie vorstellen. Der Betreiber des „Aktivist“ Henryk Dytfeld, gebürtig aus Küstrin, setzt auf Wild aus dem Oderbruch. Als Beilage im „Akki“ gibt es Nostalgie pur.

Wer in den „Akki“ kommt, der wird direkt auf eine Zeitreise geschickt. Kronleuchter, großzügiger Stuck und detailreiche Deckenmalerei versetzen den Gast im „Aktivist“ zurück in die 1950er-Jahre. Das Gebäude wurde vor acht Jahren für mehrere Millionen Euro und mit viel Liebe restauriert. Doch die Nostalgie, die ein Besuch im originalgetreu wiederhergestellten DDR-Kultrestaurant weckt, ist nur Beilage. Für die Hauptspeise setzt Betreiber Henryk Dytfeld auf regionale Kost: Wild aus dem Oderbruch, Bremsdorfer Forelle, Fisch aus Brieskow-Finkenheerd, Schwein und Rind von der Neuzeller Agrargenossenschaft. Bier aus der Region darf da nicht fehlen: Auf der Speisekarte steht Schwarzer Abt aus Neuzelle.

„Die Region hat echt viel zu bieten“, sagt der Gastwirt, der das Restaurant seit 2013 pachtet. „Ich kann den Großteil meiner Zutaten in den umliegenden Dörfern und Städten direkt vom Hersteller besorgen“, ergänzt er mit polnischem Dialekt. Seine Familie kommt aus Küstrin, er selbst ist in Breslau groß geworden, lernte dort sein Handwerk und verfeinerte es in Stuttgart und Berlin. Das Kochen mit regionalen Zutaten gestalte sich in Großstädten schwierig, weiß Dytfeld. Vor allem Gäste von außerhalb hätten deshalb oft Heißhunger auf Regionales.

Schnitzel, Steak und noch mehr Schnitzel – die Bestellungen am Donnerstagabend im gut besuchten „Akki“ sind eintönig, auch wenn das Fleisch aus der Region kommt. „Das ist eine der Lieblingsspeisen unserer Gäste.“ Für etwas Abwechslung sorgt da der Schlaubetalteller, den der Gastwirt seit Mitte März anbietet: Hausgemachter Hirschgulasch mit Rotkohl und Klößen. Worüber sich die Jäger der Region beklagen, das kann der Betreiber des DDR-Kultrestaurants Aktivist nicht nachvollziehen. „Wenn Sie gutes Wildschwein kaufen wollen, dann zahlen Sie 12 Euro pro Kilo“, spricht der Gastwirt aus Erfahrung. „Manch einer freut sich über mehr Abwechslung“, sagt der 43-Jährige. Der Küchenchef bietet deswegen auf Nachfrage auch eine Riesenkrabbe von der Ostsee und polnische Küche: Borschtsch, Bigos und Teigtaschen.

Dass der Chef selbst Hand anlegt, ist für Dytfeld selbstverständlich. Wenn seine Gäste im Frühling und Herbst Tango tanzen, steht der Mann am Herd. Er ist einfach überall: In der Küche, hinter der Bar und beim Gast, wenn er serviert. „Dass er den Gästen sogar den Stuhl hinrückt, ist ungewöhnlich“, sagt ein Rentner am Stammtisch, der den „Akki“ noch aus DDR-Zeiten kennt. Wo sich die Arbeiter des Eisenhüttenkombinats Ost in der 1954 eröffneten Bierschwemme ihr Feierabendpils gönnten und sogar mal Wilhelm Pieck und Nikita Chruschtschow zum Abendschmaus weilten, tanzte der 82-Jährige zu seinen wilden Zeiten auf der Terrasse. Heute kommt er einmal die Woche her. Und erinnert sich bei einem Bier an die alten Zeiten im „Akki“.