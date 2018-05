Startschuss für Partnerschaft

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Etwa 38 Millionen Euro will der Investor Aldi in das Bauprojekt Einzelhandelszentrum und Wohnen auf dem Areal Slubicer Straße investieren. Die Stadtverordneten gaben dafür am Donnerstag mit einer überraschend überwältigenden Mehrheit grünes Licht.

Vertreter der alten und zum Teil neuen Rathausspitze plädierten in einer kontroversen Debatte gegen eine erneute Verschiebung der Vorlage zum Projekt Slubicer Straße. Denn dreieinhalb Jahre geht die Diskussion nun schon. Baudezernent Markus Derling (CDU) warb für das gegenüber 2015 verkleinerte Projekt. Mit dem nun von den Schweizer Projektentwicklern P.ARK Real Estate vorgelegten Entwurf biete sich die Chance, dort etwa 5100 Quadratmeter Einzelhandelsfläche, 70 Wohnungen und 250 Stellplätze in einem Parkhaus zu schaffen.

Jörg Gleisenstein (Grüne) erinnerte, dass dieses Projekt mal mit der Ankündigung von 11 500 Quadratmetern Einzelhandelsfläche, einschließlich Warenhaus, gestartet wurde. Aus angekündigten vier Monaten Vertragsverhandlungen seien drei Jahre geworden. „Herausgekommen ist ein kleineres Projekt, ein Stadtteilzentrum“, bilanzierte er. Gleisenstein plädierte jedoch für das kleinere Projekt, weil mit ihm eine Lücke geschlossen werde. Und zugleich müsse man daran anknüpfend realistische Planungsgrundlagen für die weitere Gestaltung eines Erlebnisraumes Innenstadt erarbeiten. Dem Vernehmen nach werden Gleisenstein Ambitionen auf den Posten des künftigen Baudezernenten im Rathaus nachgesagt.

Als einen „Schnellschluss“ bezeichnete Tilo Winkler (SPD) die Entscheidung für dieses Projekt. Oberbürgermeister Martin Wilke (parteilos) warnte bei einer Nichtentscheidung vor nochmals zehn Jahren Stillstand auf diesem Areal. „Eine positive Entscheidung strahlt auch auf andere Investoren aus, in dieser Stadt sich zu engagieren“, betonte er. Der designierte OB René Wilke (Linke) unterstützte diese Position. „Wir haben Druck, uns zu entscheiden. Alles andere wäre ein fatales Signal an Investoren, wie in Frankfurt mit Entwicklungsprojekten umgegangen wird“, betonte er. Ursprünglich wollte sich René Wilke vor der Amtsübernahme nicht in der öffentlichen Debatte zu diesem Thema äußern. Der Verlauf der kontroversen Debatte ließ zunächst jedoch befürchten, dass es zu einer Kampfabstimmung kommen könnte. Eine möglicherweise Ablehnung des Projektes hätte einen denkbar schlechten Start für den neuen Oberbürgermeister bedeutet. Bereits nach René Wilkes Rede kündigten die Fraktionen von SPD und vom Liberal-Konservativen Bürgerforum – beide waren bis dahin gegen das Projekt – Auszeiten für den nicht öffentlichen Sitzungsteil an. Sie stimmten anschließend auch für das Projekt.

CDU-Fraktionschef Ulrich Junghanns warb für eine konstruktive Partnerschaft mit dem Investor. Die CDU könne sich einen Beirat mit kompetenten Stadtbürgern vorstellen, die auf Augenhöhe mit dem Investor das Projekt begleiten. „Heute geht es um den Startschuss für eine Partnerschaft und nicht darum, ob dem einen oder anderen die Hausfassade gefällt“, betonte der Vorsitzende des Hauptausschusses der Stadtverordnetenversammlung.

Mike Ehret, geschäftsführender Gesellschafter von P.ARK Real Estate, drückte am Rande der Sitzung auch die Erwartungen an die Stadt aus. Es gehe nun auch unter anderem um einen vorhabensbezogenen Bebauungsplan, eine Erschließungsvereinbarung, einen Kaufvertrag für das Grundstück und einer Vereinbarung mit der Wohnbau über Abstandsflächen. Hausaufgaben, die zum Teil die Stadt machen müsse. Er sei auf Grund der bisherigen Zusammenarbeit jedoch zuversichtlich. Hinsichtlich einer Zusammenarbeit mit einem Beirat zeigte er sich aufgeschlossen.

Nach gegenwärtigem Stand ist eine Investition von etwa 38 Millionen Euro in diesen Standort geplant, informierte Ehret. Besonders verwies er auf die 70 Wohnungen. Die oberen würden Dachterrassen haben, die Balkone wären nach hinten raus. Im Durchschnitt sind die Wohnungen zwischen 60 bis 75 Quadratmeter groß geplant, einige 110. Es soll auch „Haus in Haus“-Wohnungen über drei Etagen plus Dachterrasse geben.

Bis 13. September wollen Stadt und P.ARK Real eine Entwicklungsvereinbarung verhandeln.