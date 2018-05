Saisonstart für Beeskower Minigolfer

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Mit dem Mai hat in Beeskow ganz offiziell die Minigolfsaison begonnen. Wer die 18 Bahnen neben dem Spreepark nutzen möchte, muss sich in der benachbarten Total-Tankstelle melden. Dort erhält man zu den Öffnungszeiten, täglich bis 21 Uhr, einen Schlüssel für die Anlage, außerdem Schläger, Bälle und Punktezettel. Pro Person und Stunde ist eine Eintrittsgebühr von zwei Euro zu entrichten, Kinder zahlen die Hälfte.

Ein spontaner Besuch der Anlage ist jederzeit möglich, Gruppen von mehr als zehn Personen werden jedoch gebeten, sich vorher anzumelden. „Wir müssen dann zusätzliches Material und Schläger vom Spreepark holen“, erklärt Janine Kuchenbecker von der Tankstelle den Grund. Genutzt wird die Anlage aus ihrer Sicht sehr gut, vor allem an den Wochenenden. Unter der Woche kämen zudem Schülergruppen vorbei, um zu spielen. Auch in diesem Jahr haben schon vor dem offiziellen Saisonstart etliche Leute die Bahn genutzt. Die Minigolfanlage, auf der auch einige kleine Kletterelemente stehen, hat die Stadt bauen lassen. Sie wurde im Mai 2011 eröffnet und liegt heute in der Verantwortung der Spreeparkbetrei-ber. (gar)

Gruppenanmeldungen für die Minigolfanlage sind unter 03366 20479 möglich.