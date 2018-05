Tretminen, Holzhaufen und Parksünder

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) An einigen kommunalen Straßen, vor allem in Worin und Sachsendorf, liegt noch Streusand vom Winterdienst, den die Anlieger laut Straßenreinigungssatzung beseitigen müssen. Und die im Volksmund „Tretminen“ genannten Hinterlassenschaften von Hunden, deren Besitzer ohne Tütchen fürs Aufsammeln des Kotes unterwegs waren, konzentrieren sich unter anderem um den Libbenichener Dorfteich. Das sind nur einige der Erkenntnisse, die Marlies Zachert, die Leiterin des Ordnungsamtes des Amtes Seelow-Land, und ihre Kollegin Monique Albrecht bei den Ortsrundgängen durch alle fünf Amtsgemeinden und fast alle Ortsteile hatten.

Die Kontrolleure haben auf ihren Rundgängen, die zwischen dem 9. und 20. April stattgefunden haben, auch darauf geachtet, ob Hauseigentümer das Regenwasser von ihren Haus-, Schuppen- oder Garagendächern auf öffentliches Land fließen lassen. Sie hätten insgesamt mehr als 30 derartige Fälle registriert, resümiert Marlies Zachert. Die Betroffenen werden demnächst Post aus dem Ordnungsamt erhalten.

Ein weiterer Schwerpunkt waren bei den Rundgängen illegale so genannte Sondernutzungen. Dabei geht es nicht nur um Werbeplakate an kommunalen Straßen, für die es einer Genehmigung des Amtes bedarf. Sondern auch und vor allem um am Straßenrand abgestellte Container und dort abgelagerte Bau- und andere Materialien. So stießen die Mitarbeiterinnen des Ordnungsamtes vor einem Grundstück an der Alten Straße in Worin auf jede Menge Holz, das offenbar verarbeitet werden soll. „Solche Ablagerungen müssen vorher von uns genehmigt werden. Sie können den Straßenverkehr beeinträchtigen, stellen damit eine Gefahrenquelle dar“, erklärt die Ordnungsamtsleiterin.

Post werden von ihr auch Grundstückseigentümer bekommen, deren Hausnummer von der Straße aus nicht oder nur schlecht zu erkennen ist. Das könne nicht nur dem Rettungsdienst im Notfall Probleme bereiten, erklärt Marlies Zachert.

Ihre Mitstreiterin und sie haben auch einige Knöllchen an Parksünder verteilt – zum Beispiel an zwei Pkw-Besitzer, die ihre Fahrzeuge auf dem Gehweg an der Marxdorfer Dorfstraße abgestellt hatten. Vor dem Falkenhagener Eiscafé Buchholz waren am Tag der Ortsbegehung ausnahmsweise keine Parksünder anzutreffen. „An dem Tag war schlechtes Wetter“, erklärt die Ordnungsamtsleiterin.

Ihr Resümee fällt trotz der vorgefundenen Mängel und Probleme positiv aus: „Insgesamt sieht es in unseren Dörfern gut aus“, so Marlies Zachert. Das sei nicht zuletzt auch vielen Arbeitseinsätzen zum Frühjahrsputz zu danken, die im April in vielen Orten stattgefunden haben, weiß sie.