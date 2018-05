Israel – eine Freundschaft, die zu Herzen geht

Tel Aviv (MOZ) Fünf Tage im Nahen Osten – die Reise des Brandenburger Ministerpräsidenten nach Israel und ins Westjordanland war exzellent organisiert.

Ein spannender Termin jagte den nächsten. Nur die Hauptperson wirkte schlecht vorbereitet. Dietmar Woidke macht als Regierungschef nicht so viele Auslandsreisen. Wenn es dann mal in eine so besondere Region geht, noch dazu in sehr bewegten Zeiten, sollte man von einem Spitzenpolitiker erwarten dürfen, dass er sich tief in die Materie einarbeitet. Auch um den Gastgebern zu zeigen, dass da jemand kommt, der sie in besonderem Maße versteht.

In den fünf Tagen war von Woidke weder zur Lage vor Ort noch zu der in Deutschland eine Aussage zu vernehmen, die über Wissen und Reflexionsvermögen eines aufmerksamen Zeitungslesers hinausgeht. Seine Statements vor Jugendlichen, Hochschulvertretern, Gedenkstättenleitern oder Unternehmern waren okay, aber beliebig und austauschbar.

Und so war es nicht Zufall oder Pech, dass Woidke schließlich in das einzige Fettnäpfchen trat, das sich während der Reise auftat. Gegen ein Treffen mit dem zweitwichtigsten Mann der Palästinensischen Autonomiebehörde ist nichts einzuwenden. Aber in den Tagen davor die Nachrichtenlage genau zu verfolgen, gehört zum einfachsten Handwerkszeug eines Politikers. Dass Woidke anderthalb Tage lang nichts von der abscheulichen, antisemitischen Rede des Palästinenser-Chefs mitbekommen hat, um rechtzeitig darauf zu reagieren, ist ein schweres Versäumnis.

Nun sollte die Tour in der Rückschau nicht von dieser Panne überlagert werden. Viele der 25 mitgereisten Unternehmer zeigten sich begeistert von ihren Treffen mit möglichen israelischen Partnern. Sie schwärmten davon, wie offen und freundschaftlich die Gespräche waren. Ein Eindruck, den der mitreisende Beobachter auch aus dem Stadtgewimmel von Tel Aviv bestätigen kann: Merken Israelis, dass sie einen Deutschen vor sich haben, begrüßen sie ihn als Freund.

Das ist eine Erfahrung, die tief zu Herzen geht, angesichts der schrecklichen Vergangenheit. Hier haben Deutschland und Israel in den vergangenen Jahrzehnten Großes aufgebaut. Um so wichtiger ist es, judenfeindlichen Umtrieben in der Bundesrepublik und anderswo die Stirn zu bieten. Dieses Land, umzingelt von Mächten, die es vernichten wollen, braucht mehr denn je unseren Beistand.

Zum Konflikt mit den Palästinensern war auf der Reise nichts zu hören, was zuversichtlich stimmen würde. Das Maximale, worauf man in naher Zukunft hoffen darf, ist wohl, dass sich die Situation nicht verschlimmert. Das liegt nicht an Donald Trump, dem Iran oder anderen äußeren Faktoren, sondern an der inneren Zerrissenheit von Israel und Palästina. Von dem bei vielen Israelis verhassten und unter massivem Korruptionsverdacht stehenden Regierungschef Netanjahu sind Schritte zum Frieden genauso wenig zu erwarten wie von der überalterten und verkrusteten Palästinenserführung, die ihre Macht gegen die Hamas verteidigen muss.