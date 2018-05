Ausgebucht bis Ende November

Tatjana Littig

Beeskow/Fürstenwalde (MOZ) Die Zahlen des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg sind recht frisch. Vergangene Woche vermeldete es 10 000 Geburten seit Jahresbeginn im gesamten Bundesland. Ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum Familienglück: die Betreuung durch eine Hebamme.

Seit 1991 wird jedes Jahr am 5. Mai der Internationale Hebammentag begangen – mittlerweile in mehr als 50 Ländern. Sinn des Ganzen: Hebammen zu ehren und auf ihre Bedeutung für die Gesellschaft hinzuweisen. „Die Geburt ist etwas sehr Intimes“, sagt Agnes Felgendreher. „Eine Hebamme ist dafür da, den schützenden Rahmen zu schaffen, die Gebärende zu bestärken und zu erkennen, wann Hilfe notwendig wird.“ Die 27-jährige Fürstenwalderin muss es wissen. Seit 2013 ist sie als Hebamme tätig. Wer sein Baby Ende des Jahres bekommt, hat Glück. „Bis Ende November bin ich voll“, informiert sie.

Was Agnes Felgendreher meint, ist: In den nächsten Monaten hat sie keine freien Kapazitäten zur Betreuung von Schwangeren. Dafür hätte nicht jede Frau Verständnis, berichtet sie. Manche würden – auch nach Hinweisen ihres Gynäkologen – abwarten und sich erst in der 15. Schwangerschaftswoche um eine Hebamme kümmern. Agnes Felgendreher rät hingegen: Lieber früh mit der Suche beginnen. Denn was viele nicht wissen: Auch im Falle einer Fehlgeburt – und die Wahrscheinlichkeit ist in den ersten zwölf Wochen am höchsten – steht Frauen die Betreuung durch eine Hebamme zu, die Kosten trägt die Krankenkasse.

In der Broschüre Wegweiser für werde Eltern 2018 des Landkreises Oder-Spree sind insgesamt 27 Hebammen sowie das Hebammenhaus „Am Hafen“ in Wendisch Rietz gelistet. Hinzu kommen die Hebammen, die in Kliniken in der Region angestellt sind. Wie viele Hebammen es insgesamt in Brandenburg gibt, das kann auch Angela Aurich aus Trebatsch nicht beantworten. So viel weiß sie aber: 440 sind derzeit im Hebammen Verband Brandenburg organisiert. 1992 wurde der Berufsverband gegründet, seitdem ist Angela Aurich aus Trebatsch im Vorstand aktiv.

Die 56-Jährige arbeitet seit 1981 als Hebamme. Das Hebammendasein habe sich über die Zeit sehr verändert, erzählt sie. Waren anfangs die Frauen – denn das Hebammenwesen ist weiblich – im Kreißsaal tätig, kam nach der Wende die Freiberuflichkeit hinzu. Auch die Betreuung sei anders, teilt die leitende Hebamme am Klinikum Dahme-Spreewald Lübben mit. Blieben Frauen einst nach der Geburt fünf bis sieben Tagen im Krankenhaus, so sind es heute nur noch zwei bis drei. Insgesamt zehn Tage wurden Frauen früher nach der Geburt begleitet, inzwischen stehen ihnen zwölf Wochen zu. Die längere Betreuung begrüßt Angela Aurich. „Aber mehr Hebammen sind wir nicht geworden“, fügt sie an.

Agnes Felgendreher beispielsweise betreut fünf bis sechs Schwangere im Monat zwischen Fürstenwalde und Beeskow. Nach einem Praktikum in der Geburtshilfe im Klinikum Frankfurt stand für sie fest: „Dafür schlägt mein Herz.“ Nach ihrer Ausbildung arbeitete sie anfangs im Hebammenhaus „Am Hafen“, 2016 brachte sie Sohn Karl zu Welt. Seitdem ist sie freiberuflich in der Schwangerenvorsorge und in der Wochenbettbetreuung tätig. Geburtenhilfe bietet sie hingegen nicht an. Dafür hat die Fürstenwalderin Gründe: Zum einen die „unheimlich hohe Versicherungsprämie und die im Vergleich dazu schlechte Bezahlung“, zum anderen die Betreuung ihres Kindes.

Die Höhe der Prämie der Berufshaftpflichtversicherung, die freiberufliche Hebammen zwangsläufig abschließen müssen, ist ein gewichtiger Grund für viele, keine außerklinische Geburtenhilfe anzubieten. Seit der Erhöhung im Juli 2017 müssen Hebammen bis zu 7639 Euro im Jahr zahlen, auch wenn sie Zuschüsse beantragen können.