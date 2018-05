Probesitzen mit Max und Moritz

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Hoch hinaus will nicht nur der Skiprungnachwuchs um Max Unglaube und Moritz Terei aus Bad Freienwalde, sondern auch der Wintersportverein mit Finanzminister Christian Görke (Linke). Bei seinem Besuch nahm der frühere Sportlehrer die Treppen zur Kurstadtschanze „Helmut Recknagel“ wie im Flug, um dann vom Schanzentisch die Aussicht in die Skisprungarena zu genießen. Mit dabei: der Vorstand des Wintersportvereins und natürlich Nachwuchsskispringer. Das „Aushängeschild“ des Vereins, der zwölfjährige Max Unglaube, übergab dem Minister ein handsigniertes Bild von sich. Und das Versprechen, immer fleißig zu trainieren. „Ich möchte unser Bundesland einmal bei den Olympischen Spielen vertreten können“, so der vielversprechende Skispringer. Christian Görke dankte dem Jungen herzlich für das Geschenk und die Verpflichtung. Und übergab im Gegenzug einen Lottomittel-Scheck in Höhe von 19 000 Euro. Zusammen mit weiteren Sponsorengeldern soll damit ein neuer Mannschaftsbus für die Wettkampfreisen des Skisprung-Nachwuchs angeschafft werden.