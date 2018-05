Doppeltes Unrecht

(MOZ) Kein Wunder, dass die Nerven bei vielen Bewohnern in Groß Gaglow blank liegen. Man stelle sich nur mal vor, man erfährt plötzlich wie aus heiterem Himmel, dass das eigene Haus an einen früheren Besitzer rückübertragen werden könnte. Und das, nachdem man womöglich seit Jahren oder gar Jahrzehnten viel Geld und Kraft in das Grundstück investiert hat.

Keine Frage: Dass die JCC um Entschädigungsansprüche jüdischer Opfer des Nationalsozialismus kämpft, ist völlig legitim. Aber es darf altem Unrecht nicht neues Unrecht folgen.

Die heutigen Besitzer können im Falle einer Rückübertragung zwar ihrerseits auf eine Entschädigung der Bundesrepublik hoffen. Aber dieses Prozedere dürfte Jahre dauern und die Betroffenen nicht wirklich zufrieden stellen. Denn ihr Haus sind sie erst mal los, solange sie nicht in Vorkasse gehen und es der JCC abkaufen. Gerechter wäre es in diesem Fall, der Staat würde die jüdischen Opfer ohne Umweg über die Hausbesitzer entschädigen.