Altstadt mit den meisten Einsätzen

Viola Petersson

(MOZ) Eberswalde. Eine Insel der Glückseligen ist der Barnim zwar nicht. Gleichwohl können sich die Bürger zwischen Eiche und Lunow relativ sicher fühlen. Laut Statistik. Denn die Zahl der Straftaten ist 2017 kreisweit gesunken. Der Lagebericht der Polizei bildet die Situation „gemeindescharf“ ab.

6223 Straftaten entfielen 2017 auf 100 000 Einwohner. Dies geht aus dem Zahlenwerk hervor, das die Polizeiinspektion den Bürgermeistern und Amtsdirektoren jüngst auf der Sicherheitskonferenz präsentierte. Damit liegt die sogenannte Häufigkeitszahl unter der des Vorjahres (2016: 7025). Allerdings: Diese Kennziffer ist ein Durchschnittswert. Die Unterschiede zwischen den Gemeinden und Ämtern in puncto Kriminalität sind recht groß. Vor allem im Oberbarnim. Der Altkreis Eberswalde steuert mit Eberswalde und dem Amt Britz-Chorin-Oderberg sozusagen die Extreme bei. Der Kreisstadt weist mit 9888 Straftaten auf 100 000 Einwohner die höchste Kriminalitätsrate auf, Britz-Chorin-Oderberg mit nur 3501 die niedrigste. Das Risiko, Opfer einer Straftat zu werden, ist also in Eberswalde fast dreimal so hoch wie wenige Kilometer entfernt.

Die größte Gruppe unter den Straftaten sind trotz Rückgangs nach wie vor Diebstahlsdelikte. Allein in Eberswalde waren dies 2017 genau 1335 (Vorjahr 1546). Pro Tag nahm die Polizei also fast vier Anzeigen auf. Darunter 189 Fahrraddiebstähle übers Jahr. Rückläufig sind unter anderem die Wohnungseinbrüche. Wobei diese im ländlichen Raum mit jeweils einstelligen Fallzahlen ohnehin eine untergeordnete Rolle spielen. Für Eberswalde stehen 43 zu Buche.

Zugenommen hat hingegen die Zahl der Straftaten gegen das Leben, also etwa Tötungsdelikte. Dort registrierte die Inspektion im Oberbarnim 13 Fälle: vier in Eberswalde, sechs in Britz-Chorin-Oderberg, zwei in Schorfheide und einen im Amt Joachimsthal (Vorjahr insgesamt sechs). 49 Mal mussten sich die Ermittler im Oberbarnim mit Sexual-Straftaten befassen: 45 Mal allein in Eberswalde. Ein deutlicher Anstieg war in der Region an sogenannten BTM-Delikten zu verzeichnen, also an Straftaten im Zusammenhang mit Drogen. Von 188 in 2016 auf 290 in 2017. Davon allein 247 in Eberswalde.

Je kleiner die Gemeinde, desto sicherer der Ort. Diesen Schluss legt zumindest die Statistik nahe. Parlow-Glambeck (Ortsteil von Friedrichswalde) ist demnach das friedlichste und sicherste Dorf in der Region. Dort hatte die Polizei 2017 gerade mal einen Fall, eine Straftat, zu bearbeiten. In Rosenbeck (Eichhorst) war es ebenfalls nur einer und für Neuehütte (Chorin) weist das Zahlenwerk zwei aus.

In Eberswalde wiederum ist nicht, wie mancher glauben mag, das Brandenburgische Viertel der Kriminalitätsschwerpunkt schlechthin. Auch wenn Barnims Polizeichef Jens Starigk selbst von einem „Hotspot“ spricht. Die meisten Straftaten ereigneten sich – wie schon in den Vorjahren – in der Altstadt: 2364. Im Plattenbau-Quartier waren es demgegenüber 726. Beunruhigt sind noch immer die Anwohner des Brandenburgischen Viertels wegen der Serie von Kellerbränden. Starigk erklärte dazu: „Seit Frühjahr 2017 ist eine Ermittlungsgruppe im Einsatz.“ Allerdings, so räumte er ein, seien die Täter „schwer zu greifen“. Gleichwohl habe die Polizei Tatverdächtige ausmachen können. Großes Entsetzen und Betroffenheit hat im Herbst vorigen Jahres auch der Fall einer Kindesmisshandlung im Quartier ausgelöst. Der beschuldigte Vater, ein 28-jähriger Eberswalder, steht seit Freitag vor dem Landgericht.

Insgesamt, so betonte Starigk, liege der Barnim sowohl unter dem Landes- wie unter dem Bundesdurchschnitt.