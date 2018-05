Kleinere Brötchen für Cage

Stefan Klug

(MOZ) Krieg und Klimawandel haben die Erde verändert. Partiell ist sie nicht mehr bewohnbar, sind die Ressourcen knapp. Daher muss jeder dazu beitragen, dass die Gesellschaft existieren kann. Wer die Bedingungen nicht erfüllt wird nach New Eden zwangsumgesiedelt. Was der geheimnisvolle Ort ist, bleibt jedoch vielen ein Rätsel. Noah im Prinzip auch. Dennoch ist der Agent vom Humanity Bureau eifrig dabei, Mitbürger, die nicht in die Norm passen, deportieren zu lassen. Bis er eines Tages eine Mutter mit ihrem Sohn trifft. Dort wird der sonst so pedantische Noah plötzlich großzügig. Ja mehr noch, als Ärger mit dem Chef droht, nimmt er die Beiden gar richtig in Schutz.

Einst bürgten Filme, von deren Cover Nicolas Cage herunter blickte, für Blockbuster-Qualität. Das war in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr so. Und auch hier hält sich die Begeisterung in Grenzen. Das liegt weniger an der Story, die, wenngleich vom Ansatz her in Teilen weder neu noch überraschend ist, dennoch straff erzählt wird. Es finden sich kaum Logik-Löcher, es gibt Action - im Prinzip ist alles sehr solide inszeniert. Was dem Streifen völlig abgeht ist der futuristische Look. Auch in einer dystopischen Zukunft kann es doch nicht aussehen wie heute. Fahren die Leute da wirklich mit 50 und mehr Jahren alten Autos durch die Gegend. Die Geschichte ist Sci-Fi, die Kulissen typisch amerikanische Gegenwart, mal abgesehen von ein paar kleinen Gimmicks. Das scheint ganz klar eine Frage des Budgets zu sein. Cage backt eben kleinere Brötchen. Die sind vom Ansatz her deswegen nicht schlechter. Und wer sich nicht zu oft in düsteren Zukunftsvisionen rumtreibt, wird vielleicht sogar Überraschungen erleben.

Genre: Thriller; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 95 Minuten; Verleih: New KSM; Regie: Rob W. King; Nicolas Cage, Sarah Lind, Jakob Davies; USA 2017