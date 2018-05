Kai Beißer

Beeskow/Trebbin (MOZ) VersöhnlicherHeim-Abschluss für die Verbandsliga-Handballer von Rot-Weiß Friedland: Nach dem überraschend deutlichen 36:27 (18:14) über den HC Spreewald IIhatten die Gastgeber allen Grund, bei dem einen oder anderen (Frei-)Bier mit den Fans auf eine erneut schwierige Saison anzustoßen, die am Sonnabend mit dem Gastspiel bei Spitzenreiter SC Trebbin zu Ende geht. Gegen den Tabellenfünften aus Lübben boten die Friedländer ihre wohl beste Leistung. „Vielleicht habe ich ja die richtigen Knöpfe gedrückt“, sagte Neu-Trainer Ronny Kohle nach dem klaren Heimsieg, „auf alle Fälle hatten die Jungs endlich mal wieder Spaß am Handball. Da hat jeder für jeden gekämpft, auch bei den Auswechslungen gab es keinen Leistungsabfall.“Herausragende Schützen waren Tobias Bannert (11 Treffer) und Patrick Schreiber (10/davon zwei Siebenmeter), „aber die Tore zu machen ist das eine, sie herauszuspielen das andere, und vor allem in der Abwehr bot die Mannschaft eine geschlossene Vorstellung“, lobte der Nachfolger von Volker Musick.

In das Spiel beim Tabellen-führer gehen die Rot-Weißen ohne Angst. „Wir fahren nicht nach Trebbin, um dort von vornherein zu verlieren, wollen konzentriert und gewissenhaft auftreten“, betont Kohle. „Natürlich sind die Gastgeber klarer Favorit, eine spielstarke Truppe. Aber der Druck liegt bei ihnen, nicht bei uns. Sie wollen unbedingt aufsteigen, und dazu dürfen sie nicht verlieren.“ (kb)