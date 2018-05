Saison-Halali in der Kreisliga

Thomas Schleusener

Fürstenwalde/Frankfurt Letzter Spieltag in der Handball-Kreisliga der Männer: Dabei kommt es am Sonnabend zum Gipfeltreffen zwischen dem bereits als Meister feststehenden HSC 2000 Frankfurt II (20:2 Punkte), der zuletzt auch das Pokalfinale gegen Rot-Weiß Fredersdorf III gewonnen hatte, und dem Tabellenzweiten Pneumant Fürstenwalde (17:5). Tags darauf hofft Schlusslicht Rot-Weiß Friedland II beim MTV Altlandsberg III (7:15) vielleicht doch noch auf wenigstens einen, den ersten Punktgewinn.

Den Fürstenwaldern ist derweil nach dem 30:20 im letzten Saisonheimspiel über den Tabellenvorletzten OSG Fredersdorf-Vogelsdorf (6:16) Platz 2 nicht mehr zu nehmen. Nach einem 4:4-Zwischenstand (15.) lief es im Angriff immer besser, bis zur Halbzeit enteilten die Gastgeber auf 12:9. In der zweiten Hälfte durfte wieder die zweite Garnitur beginnen, übergab auch dank einer soliden Abwehrarbeit beim 19:15 wieder an die erste Reihe. Der Rest war ein munteres Tore-werfen, mit dem Schlusspfiff gelang Steffen Hunger, mit sieben Treffern wieder einmal erfolgreichster Pneumant-Schütze, die Nummer 30. So gab es denn auch allen Grund für eine (vorgezogene) stimmungsvolle Saison-Abschlussfeier des Vize-meisters, die bis in die frühen Morgenstunden dauerte. (tsc)