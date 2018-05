Sieg und Niederlage in Brandenburg

Manfred Borchert

Brandenburg Bei ihrem vorletzten Punktspielauftritt der Saison hat das Eisenhüttenstädter Bezirksliga-Team einmal mehr wechselhaft gespielt. Im zweiten Vergleich gewann der EBV 1971 gegen den SC Potsdam 78:71 (38:34), zuvor hatte er gegen Gastgeber Basket Brandenburg I mit 57:92 (27:47) verloren.

Der EBV ging gegen Brandenburg nach acht Minuten 10:6 in Führung. Da stimmte die Verteidigung, offensiv punkteten Kevin Köster und Center Marc René Raue. Dann zog der Gastgeber schnell auf 28:17 (15.) und 47:27 (20.) davon. Der EBV spielte seine Angriffe aus. Jedoch ließ das Team viele Punkte und Freiwürfe liegen. Nach der Pause ließen die Brandenburger ob ihres hohen Vorsprunges die zweite Reihe spielen. Ein 18:17 für das dritte Viertel waren der Lohn der EBV-Mühen. Kevin Köster erzielte in dieser Phase drei Dreier. Das vierte Viertel schenkte der EBV dem Gastgeber, da danach das Spiel gegen den SC Potsdam anstand.

Der EBV fand anschließend gegen den SC Potsdam nur sehr schwer ins Spiel. Prompt führten die Potsdamer mit 20:16 nach zehn Minuten. Auch danach ging kaum etwas. Die EBV-Defensive war zu offen, die zweiten Wurfchancen gingen zumeist an den SC, zumal mit Marc René Raue nur ein Center aus der U18 zur Verfügung stand. Er bemühte sich sehr, allein konnte er es unter dem Korb nicht reißen. Wenigstens ein 18:18 sprang in diesem Viertel bei einem Halbzeitstand von 34:38 heraus.

Assistenztrainer David Kiutra war in der Pause verzweifelt: „Das Team zeigt keinen Biss, hat keine Ideen in der Offensive. Defensiv tuen sich Lücken auf, die der keineswegs bessere Gegner ausnutzt.“

Im dritten Viertel erwachte das EBV-Team endlich etwas. Mit sehr guten Aktionen von Kevin Köster, mit sechs erfolgreichen Dreiern und 31 Gesamtpunkten, Marc René Raue sowie einem effektiven Paul van den Brandt (18 Punkte) riss der EBV das Spiel so langsam an sich. Nach 30 Minuten stand es 58:56 für die Oderstädter.

Aber die Potsdamer gaben sich nicht geschlagen. Sie gingen in der 35. Minute letztmalig mit 67:62 in Führung. Jetzt mobilisierten die Stahlstädter noch einmal ihre Kräfte. Mit einem 12:0-Run durch Paul Schulz und Paul van den Brandt hatte der EBV in der 38. Minute mit 74:67 die Nase vorn. Diese Führung ließ sich der EBV nicht mehr nehmen.

EBV-Assistenztrainer David Kiutra: „Mein Team spielte gegen Brandenburg so wie in der gesamten Saison. Nach Licht folgte Schatten und dann wieder Licht. Es war ein Wechselbad der Gefühle. Eine gute kämpferische Leistung kann ich der Mannschaft durchaus bescheinigen. Spielerisch bleiben noch viele Wünsche offen.“ (bor)

EBV gegen Brandenburg: Paul van den Brandt 6 Punkte, 6/10 Freiwürfe, Jan Grünberg 9 Punkte, 1/1 FW, Joey Lehmann 2, Patrick Köster 8 Punkte, 1/2 FW 1 Dreier, Paul Schulz 6 Punkte, 0/1 FW, Kevin Köster 23 Punkte, 1/1 FW, 6 Dreier, Marc-René Raue 3 Punkte, 1/6 FW;

Freiwürfe: EBV 10/21 (48 Prozent), Brandenburg I 7/10 (70 Prozent)

EBV gegen Potsdam: Paul van den Brandt 18 Punkte, 1/2 Freiwürfe 1 Dreier, Jan Grünberg 7 Punkte, 3/5 FW, Joey Lehmann 2, Patrick Köster 2 Punkte, 0/2 FW, Paul Schulz 6, Kevin Köster 31 Punkte, 1/2 FW, 6 Dreier, Marc-René Raue 12 Punkte, 6/14 FW;

Freiwürfe: EBV 11/25 (44 Prozent), SC Potsdam 5/6 (83 Prozent)