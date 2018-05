FC Strausberg hat einen Lauf

Edgar Nemschok und Udo Plate

Strausberg (MOZ) Am 30. Spieltag der Fußball-Oberliga Nord fährt der FC Strausberg am Sonntag zum Brandenburger SC Süd. Die Partie auf dem Werner-Seelenbinder-Sportplatz in Brandenburg an der Havel beginnt um 14 Uhr.

Es läuft derzeit richtig gut bei den Strausbergern. 16:0 Tore und 12:0 Punkte, diese Bilanz kann sich wirklich sehen lassen. Die Strausberger haben nun 41 Punkte und sind aus dem Schneider, was den Kampf gegen den Abstieg betrifft. Jetzt heißt es, locker aufspielen und mit einem Erfolg sich in der Tabelle eventuell noch etwas zu verbessern. Brandenburg hat drei Punkte Vorsprung vor dem FCS.

Auch in Brandenburg freut man sich auf die Partie gegen die Strausberger. Auf der Internetseite ist zu lesen: „Nach der ersten Heimniederlage der laufenden Saison im eigenen Stadion kommen die Gäste aus Strausberg nach Brandenburg. Nach der turbulenten Partie gegen die Mannschaft aus Wismar hoffen wir, dass die personellen Engpässe unserer Mannschaft kompensiert werden können und die Mannschaft geschlossen auftreten kann.“ Brandenburg hatte am 1. Mai gegen den FC Anker Wismar mit 0:2 verloren. Es geht also um Wiedergutmachung.

„Wir haben es in Brandenburg in der Vergangenheit immer schwer gehabt. Der SC Süd ist heimstark und hat ein begeisterungsfähiges Publikum. Trotzdem, wir haben mit Ausnahme von Wael Karim alle Spieler an Bord und sind durchaus optimistisch“, sagt der Sportliche Leiter beim FCS, Holder Ohde. „Die nächsten Wochen werden generell aufregend, denn schon am Mittwochabend haben wir Tennis Borussia zu Gast und dann spielen wir unter anderem noch gegen Optik Rathenow und Lichtenberg 47.“

Ohde berichtet, dass die Planungen im Hinblick auf die neue Saison einen guten Stand erreicht haben. „Fast alle Verträge mit den Spielern sind unter Dach und Fach. Ganz große personelle Veränderungen wird es in diesem Jahr nicht geben. Wir bauen auf Kontinuität“, sagt Ohde vor dem Spiel gegen Brandenburg.

Wie wichtig die drei Punkte des 3:1-Heimsieges gegen Hertha Zehlendorf für die Oberliga-Fußballer von Victoria Seelow noch einmal im Kampf um den Klassenerhalt sein können, wird sich erst in den nächsten Wochen wirklich erweisen. Am Sonntag haben die Victorianer nun das Gastspiel beim FC Hertha Charlottenburg (14 Uhr) vor der Brust.

Für Seelows Spielertrainer Sebastian Jankowski sind die zuletzt gegen Hertha Zehlendorf geholten Zähler in erster Linie für die Psyche seiner Schützlinge immens wertvoll: „Wir haben nun den Anschluss zum unteren Mittelfeld hergestellt. Aber vor allem für das doch zuvor angeknackste Selbstvertrauen meiner Mannschaft war dieses Erfolgserlebnis von unschätzbarem Wert.“ Der Seelower Übungsleiter möchte nicht nur, sondern muss mit seinem Team am Sonntagnachmittag nun unbedingt im Berliner Stadtteil Charlottenburg nachlegen. Anpfiff des Kellerduells zwischen dem mit 28 Punkten auf Rang 13 platzierten FC Hertha Charlottenburg und den mit 25 Zählern auf Platz 15 rangierenden Gästen aus der Kreisstadt Märkisch-Oderlands auf dem Rasenplatz in der Sömmerringstraße 1 ist um 14 Uhr.

Der jüngste Heimerfolg sei durchaus als eine Befreiung nach der zuvor wenig überzeugenden Durststrecke gewesen. „Die Jungs haben verständlicherweise auch ein wenig länger als üblich zusammen gesessen“, gibt Jankowski mit einem Augenzwinkern zu. „Doch nun steht eine Partie bei einem direkten Konkurrenten im Rennen um den Klassenerhalt an, und da müssen wir ohne Wenn und Aber punkten.“ Es ist das erste von gleich mehreren wegweisenden Spielen in den kommenden Wochen, ist sich der Seelower Cheftrainer sicher. „Sollten wir in Charlottenburg etwas reißen, würde es der Mannschaft nochmals einen gewaltigen Schub geben“, verdeutlicht Jankowski nochmals. Eine Niederlage ist in den Planspielen des Victorianers deshalb erst gar nicht angedacht.

Auch allen personellen Problemen der vergangenen Wochen zum Trotz kann Jankowski seiner Elf in Sachen Kampfeswillen, wie bei der unnötigen 3:4-Heimschlappe gegen Hansa Rostock II, keinen Vorwurf machen, aber in der Chancenverwertung sieht er allemal noch Steigerungspotenzial. „Leider haben wir es nicht nur gegen die Ostseestädter verpasst, uns selbst zu belohnen. Aber alles Jammer hilft nichts, wir müssen weiter Gas geben. Wir können nur nach vorn schauen und uns an den eigenen Haaren auf dem Abstiegssumpf befreien.“

1. FSV Optik Rathenow 27 63:17 65

2. Tennis Borussia Berlin 26 50:18 60

3. SV Lichtenberg 47 27 55:26 57

4. FC Hertha 03 Zehlendorf 27 45:37 48

5. FC Anker Wismar 26 49:35 44

6. Brandenburger SC Süd 27 49:38 44

7. SC Staaken 27 53:42 41

8. FC Strausberg 26 49:38 41

9. FC Hansa Rostock II 26 58:49 39

10. SV Altlüdersdorf 26 38:49 32

11. Malchower SV 26 45:59 28

12. Torgelower FC Greif 28 35:49 28

13. Charlottenb. FC Hertha 06 27 38:54 28

14. FC Mecklenbg. Schwerin 26 33:47 25

15. Victoria Seelow 27 45:64 25

16. 1. FC Frankfurt 28 37:67 25

17. Grün-Weiß Brieselang 27 31:84 13