Landespokalsieger gesucht

Kai Beißer

Cottbus Die Lausitz-Arena ist am Wochenende einmal mehr Schauplatz der Finalturniere um den Landespokal im Volleyball. Neun Teams bei den Frauen und elf bei den Männern bewerben sich in einem etwas unübersichtlichen Modus um die Trophäen.

Für die Damen des VSV Grün-Weiß Erkner ist die Pokal-Endrunde Abschluss und Krönung einer überragenden Saison zugleich. Nach dem Rückzug des Vereins aus der 3. Liga hatte Trainer Michel Küchler das zuvor als zweite Mannschaft firmierende Team bekanntlich zum Landesmeistertitel in der Brandenburgliga geführt. Diesen will der Regionalliga-Aufsteiger bei der Samstag-Nacht-Party in der Alten Chemiefabrik in Cottbus noch einmal gebührend feiern.

Aber natürlich wollen sich die Erkneranerinnen auch noch einmal sportlich beweisen. Eine konkrete Zielstellung gibt es allerdings nicht. Das Problem: Die Auslosung der beiden Vierer-Vorrundengruppen erfolgt erst vor Ort. Gut möglich also, dass die Grün-Weißen auf das gesetzte Trio – USP Potsdam, Energie Cottbus und Sportfreunde Brandenburg – trifft, oder aber eben auch auf vermeintliche leichtere Gegner wie Motor Hennigsdorf, den KSC Spremberg II, Blau-Weiß Brandenburg und Cottbus II.Auch steht noch nicht fest, ob Viertel- oder doch gleich die Halbfinals ausgetragen werden. Auf jeden Fall kommt am Sonntag Drittligist VSV Havel Oranienburg dazu.

Ähnlich verhält es sich bei den Männern, wo die TSGL Schön-eiche mit der zweiten und dritten Mannschaft dabei ist. Außerdem spielen am Sonnabend: die SG Prieros/Königs Wusterhausen, der VV Michendorf, SV Schulzendorf und SC Potsdam II,der VC Blau-Weiß Brandenburg, SV Döbern, MSV Zossen, USV Potsdam III sowie der HSV und Energie Cottbus. Drittligist TKC Wriezen ist gesetzt.

„In diesem Jahr war die Pokalteilnahme den Vereinen erstmals freigestellt. Zweitligist SV Lindow/Gransee hat verzichtet, deshalb ist das Rennen um den Sieg offener als zuletzt“, prophezeit René Jerratsch, Trainer des Regionalliga-Fünften TSGL II. Die dritte Schöneicher Mannschaft, als Meister der Landesliga Nord in die Brandenburgliga aufgestiegen, wird von Anja Müller betreut. „Auch für uns ist es ein willkommener Saisonabschluss, den wir so erfolgreich wie möglich bestreiten wollen“, betont Jerratsch. (kb)