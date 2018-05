Frank Suessbier

Neugersdorf (MOZ) Es ist wieder soweit: Am 2. Juni werden sich erneut zahlreiche Läufer und Läuferinnen aus Brandenburg, Berlin und darüber hinaus ein Stelldichein beim Crosslauf „Rund um den Kleinen Gamensee“ in Neugersdorf geben. Im vergangenen Jahr konnten die Veranstalter über 180 Läufer aus drei Nationen am Start begrüßen.

Auf einem Rundkurs von etwa 1,8 Kilometern wird es für die Aktiven der verschiedenen Altersklassen über Wiesen, Straßen und Waldwege gehen. Die Strecke ist vom Profil her sehr flach gehalten. Bereits ab 14 Uhr werden die ersten Läufe gestartet. Als Erstes wird es einen mit Spannung erwarteten Challenge-Lauf geben. Anschließend werden die in der Region ansässigen Grundschulen aus Falkenberg und Heckelberg zu einem Schulstaffellauf gegeneinander antreten. Jeweils sechs Mädchen und sechs Jungen der Klassen eins bis sechs werden auf einem kleinen Rundkurs von 500 Metern um den begehrten Pokal kämpfen. Ab 15 Uhr werden dann die Jüngsten, vier bis sechs Jahre sowie sieben bis neun Jahre, ebenfalls auf einem Rundkurs von gut 500 Meter ihre Lauffähigkeiten unter Beweis stellen können.

Anschließend folgen die etwas älteren Schüler und Schülerinnen von zehn bis 13 Jahre, die auf dem kompletten Rundkurs ihre jereiligen Sieger ermitteln werden. Um 16 Uhr werden die Männer über zehn Kilometer sowie die Frauen und die Nordic Walker über die 6,4 Kilometerdistanz an die Startlinie gehen.

Umkleidemöglichkeit (Zelte) sind direkt vor Ort vorhanden. Gleichzeitig können sich interessierte Läufer und Läuferinnen durch geschulte Physiotherapeuten vor und nach dem Lauf fit machen lassen. Die Siegerehrungen finden unmittelbar nach dem letzten Lauf im Start-Ziel-Bereich statt. Die Gewinner und Platzierten erhalten jeweils Pokale, jeder Teilnehmer/in eine Medaille und den Altersklassenbesten wird eine Urkunde zugesandt.

Die Startgebühren betragen für Erwachsene 7 Euro und für Kinder 3 Euro. Der Start- und Zielbereich befindet sich direkt am Kleinen Gamensee, 16259 Falkenberg, Am See 3, OT Neugersdorf, Parkplätze sind vorhanden.

Bereits ab 13 Uhr wird das Schulzendorfer Blasorchester zum Mittagskonzert aufspielen. Gleichzeitig wird der Cateringservice Reuß ein Mittagessen aus der Gulaschkanone anbieten. Der Schützenverein Kruge-Gersdorf wird an diesem Tag auch den Schützenkönig von Neugersdorf küren. Matzes Bogenladen ist mit seiner mobilen Bogenschießanlage vor Ort, wo sich alle großen und kleinen Gäste die Fertigkeiten des Bogenschießens aneignen können.

Nach der feierlichen Siegerehrung wird es mit DJ Gerald eine Läuferparty geben. Gegen 19 Uhr werden die „Kott Brothers“ so richtig ihre Trommelstöcker kreisen lassen. Höhepunkt des Abends ist um 20.30 Uhr der Auftritt des „Kurzen“ von Remmi von Demmi. Beim abschließenden Tanz in den Morgen können die Hüften geschwungen werden. (fsu)

Anmeldung und weitere Informationen bis zum 15. Mai per Mail beim Organisationskomitee (frank.suessbier@bundesbank.de). Zudem besteht die Möglichkeit der Anmeldung vor Ort bis um 13 Uhr.