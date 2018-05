Torwart erweist sich auch auf dem Feld als wertvoll

Pokalsieger Blau-Weiß: Die Gartzer „Oldies“ taten am 1. Mai in Prenzlau den ersten Schritt zum Double in der Saison 2017/18. In der Meisterschaft sind sie derzeit auch Tabellenführer, aber Achtung: Der FC Schwedt hat momentan zwar zehn Zähler Rückstand, aber noch drei Partien mehr zu absolvieren. © Foto: Carola Voigt