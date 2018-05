Medaillenregen für USC und ASK

Torsten Bergk

Cottbus (Martina Schönberg) Bei den Landesmeisterschaften der Nachwuchs-Gewichtheber in Cottbus haben beide Frankfurter Vereine sehr gut abgeschnitten. Genau wie die neun Starter vom USC Viadrina brachten auch die 17 Aktiven des ASK Frankfurt jeder eine Medaille mit nach Hause.

In allen Altersklassen waren bei den Landesmeisterschaften der jungen Gewichtheber verschiedene athletische Disziplinen zu absolvieren, um das allgemeine sportliche Können der Kinder zu überprüfen: Pendellauf, Schlussweitsprung, Kugelschocken, Bodenturnen, Bauch-und Rückenmuskeltest und die Kraftdisziplin Bankziehen. Dazu kamen technische Disziplinen des Gewichthebens wie die Reißhocke und für die Älteren Reißen und Stoßen. Dabei standen nicht das Bewältigen der Last im Vordergrund, sondern die technische Ausführung der Übung. In der ältesten Altersklasse Kinder-A war kein Heber des USC Viadrina am Start. Dafür gaben die Jüngeren umso mehr Hoffnung auf die nächsten Jahre. Bei den Jüngsten, den D-Kindern im Alter von sechs Jahren, sicherten sich in ihren Gewichtsgruppen Jann Urban und Leon Viol Gold. „Mami, Mami, ich habe Gold“, waren die ersten Worte von Jann nach der Siegerehrung.

Bei den Kindern-C (7 und 8 Jahre) bedeuteten die Leistungen von Kylie Meyer und Alexis-Mercedes Grießmann in ihrem ersten Wettkampf ebenfalls gleich Gold. Beachtlich ist, dass Alexis-Mercedes mit einem Körpergewicht von 30 Kilogramm schon 1,28 Meter im Schlussweitsprung erreicht. Weiteres Gold bei den Jungen gab es für Hardy Respondeck. Silber erkämpften Lenny Deutschmann und Mino-Elias Lucke. Lenny unterlag mit nicht einmal sechs Punkten dem Sieger Malte Rudick (TSG Angermünde). Diese Punkte büßte er im Medizinballschocken ein, bei den anderen Disziplinen war er genauso stark oder besser als sein Gegner. Mino-Elias war bei seinem Debüt im Medizinballschocken mit 6,02 Meter der Viertbeste aus dem gesamten Starterfeld der Kinder-C.

Finn Urban und Nils-Jakob Böhme machten es ihren jüngeren Alterskollegen nach und standen zum Schluss bei den Kindern-B (9 und 10) in ihren Gewichtsklassen auf dem obersten Treppchen. Wobei Nils-Jakob es bis zur letzten Hebung spannend machte. Nachdem die Athletik absolviert war, standen das Reißen und das Stoßen auf dem Programm. Dort galt es, in jeweils drei Versuchen Lasten nach oben zu bringen und eine gute Technikbewertung einzufahren. Am Ende betrug der Vorsprung des USC-Hebers auf den Zweiten drei Punkte.

„Das Ergebnis gibt unseren Kindern starke Motivation für das weitere Training“, sagte Trainer Marcel Viol. „Jetzt stehen noch die Kinder- und Jugendspiele des Landes Brandenburg am 30. Juni an. In den Ferien findet die alljährliche Ferienmaßnahme in Blossin statt. Die Kids wollen auch mal toben und da bietet sich Blossin gut an“, umriss Trainer Daniel Gips die nächsten Wochen und Monate.

Während sich der USC die meisten Medaillen bei den Jüngeren gesichert hatte, bestiegen vom ASK Frankfurt zumeist Heber aus den höheren Altersklassen das Treppchen. Mit Edelmetall fuhren alle Athleten nach Hause. Die besten ASK-Ergebnisse verbunden mit einer sportlichen Leistungssteigerung zur Athletikliga im Februar erzielten in der Altersklasse Kinder-A (11 und 12) Tom Hauff (509 Punkte), Tyler Rothbauer (493), Lucy Herweg (487) und das Geburtstagskind Sissi Siegert (474), die alle mit einer Goldmedaille geehrt wurden. Die Neuen Christin Bonack (481/1.) und Amely Bortel (418/2.) erkämpften viele Bestleistungen. Niclas Leopold überzeugte durch technisch korrekte Hebungen, verlor in der Athletik Punkte, siegte aber dennoch.

Bei den Kindern-B überzeugten erneut die Brüder Philipp (2./443) und Konrad (1./408) Schulz. Elias Lehmann war nach langer Verletzungspause wieder mit dabei und sicherte sich durch hohen Kampfgeist die Silbermedaille. Marie Menzel (416) ließ sich von ihrer anfänglichen Aufregung nicht unterkriegen und wurde ebenso wie Ronja Voigt (383) und Hanna Hinze (364) Landesmeisterin.

Weitere Titel gingen an Noel Zocher (C/365), Liza Lee Richter D/(332), Nicklas Kleinau (B/265) und Florian Rose (A/371).