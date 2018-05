Spitzenspiele gerecht verteilen

Ingo Muhme

Bernau (MOZ) Im Fußballkreis Oberhavel/Barnim steht am 14. Mai die Wahl zum Schiedsrichter-Ausschuss an. Der amtierende Chef Michael Reichert tritt nicht mehr an. Neben Guido Beussel hat sich nun auch Robert Reinhardt zur Wahl gestellt.sprach mit dem 28-jährigen Bewerber.

Herr Reinhardt, was hat Sie bewegt, sich der Aufgabe als Schiedsrichter-Chef zu stellen?

Als bekannt wurde, dass Michael Reichert nicht mehr antreten würde, haben wir im Ausschuss über die Nachfolge gesprochen. Frank Breuer und ich waren uns recht schnell einig, dass wir die Aufgabe übernehmen könnten. Ich habe ein paar Leute angerufen, mit denen ich mir vorstellen könnte, das Ganze anzugehen. Meine Kandidatur ist aber definitiv nicht entstanden, um Guido Beussel auszubooten, so wie es auch schon behauptet wurde.

Wer sind Ihre Mitstreiter?

Frank Breuer, der mein Stellvertreter sein soll und als Ansetzungskoordinator fungieren wird. Für die Lehrwartposition ist Hannes Muhme vorgesehen, der von Max Mangold speziell in der Nachwuchsarbeit unterstützt wird. Für das Beobachtungswesen ist Arvid Maron der richtige Mann. Thoralf Schwarz bearbeitet den Bereich Ehrungen und wird unsere Veranstaltungen organisieren. Michael Wendorf soll unser Statistiker sein. Es werden uns noch einige Schiri-Kollegen unterstützen, so dass wir in der Breite und der Verteilung der Aufgaben sehr gut aufgestellt sind. Mir war wichtig bei der Akquise, dass wir eine gute Mischung aus Schiedsrichtern beider Kreise und vor allem aller Qualifikationen vereinen.

Hört man sich bei den Schiedsrichtern im Kreis um, ist die Stimmung nicht die Beste. Wie wollen Sie das ändern?

Als Erstes wollen wir Ansprechpartner für alle Schiedsrichter sein und dabei mit ihnen sehr vertrauensvoll umgehen. Im Bereich Ansetzungen wollen wir die gleichen Möglichkeiten für alle Referees schaffen. Das heißt, dass wir bemüht sind, Spitzenspiele, Derbys und Abstiegskämpfe gleichmäßig zu verteilen, ohne jegliche personelle Bevorzugung. Ziel ist es weiterhin, alle Spiele der Kreisoberliga und Kreisliga mit Assistenten zu besetzen.

Was ist in puncto „Schiedsrichter-Werbung“ geplant?

Wir müssen näher an die Vereine ran, denn ohne sie wird es nicht gehen. Plakatwerbung ist dabei auch ein Gedanke. Ich würde mir wünschen, dass jede Gemeinschaft einen Schiedsrichter-Obmann stellt. Leider ist dies in den Vereinsleitungen keine vorgeschriebene Position und somit fehlt uns oft der direkte Ansprechpartner. Des Weiteren möchten wir auch Schiedsrichter, die ihre Karriere beendet haben, wieder reaktivieren.

Wird es Veränderungen in der Lehrarbeit geben?

Die gute Qualität der vergangenen Lehrabende wollen wir beibehalten, da gibt es kaum Änderungsbedarf. Geplant sind eine Halbjahrestagung und ein Treffen zum Sommer. Dazu kommen zwei zusätzliche Lehr-Zusammenkünfte. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf unseren jungen Schiedsrichtern, in denen nun mal unsere Zukunft liegt. Die „Alten“ werden wir aber auch nicht vergessen. Wir werden die richtigen Anreize setzen.

Wie ist Ihr Standpunkt zu den Strafen?

Unsere Schiedsrichter werden nur selten bestraft, da können wir zufrieden sein. Im Gegensatz dazu sind die Vereine in der Pflicht, Schiedsrichter-Akquise zu betreiben, obwohl wir Verständnis haben, dass sich keiner einen Pfeifenmann backen kann. Im Fokus wird weiterhin stehen, Gemeinschaften mit einem Übersoll zu belohnen. Alles andere schreibt uns ja der Landesverband vor.

Schiedsrichter stehen oft im Fokus bei ihren Spielleitungen, wie wird das zukünftig mit den Vereinen ausgewertet?

Die Präsenz des Schiedsrichter-Ausschusses wird besonders bei den Klassentagungen spürbar sein. Wir haben uns vorgenommen, daran zwingend teilzunehmen, um auch auf die Probleme der Vereine einzugehen und um Verständnis für unsere Spielleiter zu werben. Es ist ja auch sehr wichtig, Regeländerungen zu vermitteln und daraus resultierende Missverständnisse auszuräumen.

Was schätzen Sie, wie die Wahlbeteiligung sein wird?

Ich rechne schon damit, dass es mehr werden. Schließlich fängt eine neue Ära an. Ich möchte noch mal eines ganz klarstellen: Wir treten hier als Team an, zwar mit mir als Vorsitzendem, aber letztendlich bin ich nur ein Teil eines sehr guten Gesamtpakets.