Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) An ein fast vergessenes Jubiläum erinnert der erste Betriebsleiter des Angermünder Verkehrshofes, Herrmann Falk. Vor 50 Jahren, am 1. Mai 1968, wurde der neue Betriebsstandort des VEB Kraftverkehr und Spezialtransporte Schwedt in der Puschkinallee eröffnet.

Schon vor 50 Jahren rollten Lkw vom Hof, dort wo heute die Speditionsfirma Euba Logistic ihren Sitz hat. Rund 100 Lkws, von Pritschen-, Kipp-, Tank-, Kühl- bis zu Schwerlastzügen, sowie 18 Ikarus-Omnibusse waren hier stationiert, wurden gewartet, repariert, betankt und auf die Piste quer durch die Republik geschickt. Der Verkehrshof Angermünde war damals einer der größten und modernsten und neben Eisenhüttenstadt der einzige Neubau im ehemaligen Bezirk Frankfurt (Oder).

Der das alles noch weiß, ist Herrmann Falk, der erste und mit seinen damals 25 Jahren wohl auch der jüngste Betriebsleiter des VEB Kraftverkehr und Spezialtransporte Schwedt, zu dem der Verkehrshof Angermünde gehörte. Dem Betrieb unterstand der gesamte Güter- und Personenverkehr auf der Straße, vom Warentransport über die Stadt- und Überlandbuslinien bis zum Taxi. „Angermünde war übrigens die erste Kleinstadt mit einer eigenen Stadtlinie“, erinnert sich Herrmann Falk stolz. Auch viele Namen seiner Kollegen aus der Anfangszeit sind ihm noch geläufig. Erwin Schlüter war Investbauleiter. Horst Ostermann und Werner Ladewig gehörten zu den besten Schlossern. Sogar eine Lkw-Fahrerin gab es: Anneliese Diebetz. Einer der ältesten Busfahrer war Walter Bendt aus Meichow, der schon 1936 zu den Olympischen Spielen in Berlin Bus gefahren ist. „Damals gab es zwischen Berlin und Stettin eine Buslinie, die Walter Bendt gefahren ist. Später fuhr er fünf mal am Tag die Linie Angermünde-Gramzow und zurück und war so pünktlich, dass die Leute in Polßen die Uhr nach ihm stellten“, erzählt Herrmann Falk eine seiner unzähligen Anekdoten.

Mit 130 Beschäftigten gehörte der Verkehrshof zudem zu den größten Betrieben in Angermünde. Dennoch ist seine Geschichte in Vergessenheit geraten, hätte sich nicht Herrmann Falk an dieses besondere Jubiläum erinnert.

„Wir waren bis 1968 auf dem Güterbahnhof mit untergebracht, unter miserablen Bedingungen. Es gab zwei Toiletten für 100 Beschäftigte“, erinnert sich Herrmann Falk, der nach seinem Studium hier 1967 Betriebsleiter wurde. „Der neu gebaute Verkehrshof bot beste Bedingungen. Es gab Werkstätten mit einer für damalige Verhältnisse sehr modernen Ölwechselanlage, ein eigenes Heizhaus, ein modernes Verwaltungsgebäude, Umkleideräume, Duschen, Kantine, sogar ein eigenes Kino“, erzählt Herrmann Falk. Für die Mittagspause hatten sich die überwiegend jungen Mitarbeiter auf dem Hof einen Volleyballplatz gebaut. Auch eine Fahrschule gehörte zum Betrieb, ebenso eine Tankstelle, die auch die Öffentlichkeit nutzte.

Die Lkw transportierten alles, was in den Betrieben produziert wurde, hauptsächlich aus dem Kalksandsteinwerk und der Molkerei. „Als das PCK in Schwedt die legendären Plastik-Möbel als Konsumgüter produzierte, bekamen wir extra für den Möbeltransport durch die DDR drei neue große W-50-Lkw“, erinnert sich Herrmann Falk. Und auch daran, dass es schon zu DDR-Zeiten ein Gebot war, dass nur Lkw den Hof verlassen, deren Ladung für die Rückfahrt gesichert war. Transportoptimierung – das war übrigens auch das Thema, mit dem Hermann Falk an der Humboldt-Uni promovierte. „Heute geht es um Gewinnoptimierung“, stellt der Doktor für Verkehrswesen nüchtern fest.

Seinen ehemaligen Betrieb in Angermünde hat er nun seit Jahrzehnten zum ersten Mal wieder betreten, um mit den heutigen Chefs der dort inzwischen ansässigen Firma Euba Logistic das fast vergessene Jubiläum zu begehen. Mit einer selbst gebastelten Urkunde, alten Fotos und einer Flasche Schampus überrascht er die Geschäftsführer Ronald Garkisch und Kaith Kasel, die mit ihm in Erinnerungen kramen und ihn über den Hof führen. Alles ist noch fast wie früher. Nur das Heizhaus wurde abgerissen und die frühere Klinkerfassade gegen einen bunten Anstrich getauscht.

Auch dazu fällt Herrmann Falk eine Anekdote ein. Der noch erhaltene verklinkerte Schornstein wurde eigentlich aus runden Betonelementen gebaut. Doch der Architekt empfahl, ihn aus ästhetischen Gründen wie die Gebäudefassade zu verklinkern. Es könne ja sein, dass Genosse Walter Ulbricht auf dem Weg nach Schwedt daran vorbei fährt. So ein hässlicher Anblick eines Betonschornsteins sei ihm nicht zuzumuten.