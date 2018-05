Heftige Kritik an Umzugsplänen

Thomas Berger

Müncheberg Das absolut Notwendige mit dem Nützlichen verbinden will die Stadt Müncheberg. Da in der Grundschule ohnehin dringende Sanierungsmaßnahmen anstehen und damit wenigstens ein temporärer (Teil-)Umzug, soll die Zukunft des Bildungssektors in der Stadt nun insgesamt auf den Prüfstand kommen.

Die große Mehrheit der Gäste auf den Besucherplätzen in der Stadtverordnetensitzung am Donnerstagabend war allein wegen dieses Tagesordnungspunktes gekommen. Und schnell zeigte sich bei den Wortmeldungen – schon was bisher nur als Ideen vorsichtig angedacht ist, sorgt für Unruhe in der Bürgerschaft, für Bedenken, Sorgen und handfeste Kritik. „Wir fühlen uns in dem Prozess unzureichend mitgenommen“, betonten gleich mehrere Rednerinnen aus den Reihen der primär Betroffenen, also Eltern und Lehrer. Gerade mit Verweis auf die noch junge Bürgerbeteiligungssatzung und den an sich erklärten Willen der Kommunalpolitiker, die Einwohner bei wichtigen Entscheidungen stärker einzubeziehen.

Noch ist nichts entschieden, lediglich eine erste Vorarbeit für die folgenden Diskussionsprozesse geleistet worden, hatte Bürgermeisterin Uta Barkusky (Linke) schon eingangs darzulegen versucht. Im Zentrum aller Überlegungen, was zunächst kurzfristig in die Wege zu leiten ist, stehen die dringend notwendigen Arbeiten im sogenannten H-Bau. Also jenem aus DDR-Zeiten stammenden Ergänzungsgebäude des alten Schulhauses in der Ernst-Thälmann-Straße. Während es zumindest in dem 1904 als Knabenschule eingerichteten Backsteinbau keine ganz drängenden Probleme gibt, muss beim H-Bau vor allem in Sachen Brandschutz allerhand getan werden. Sollte man dem nicht nachkommen, drohe im schlimmsten Fall sogar die baubehördliche Schließung, hieß es.

Ein Leerzug während der Bauarbeiten scheint unvermeidlich, so die Bürgermeisterin. Adäquate räumliche Alternativen sind allerdings rar, erläuterte sie. So seien im Nachbargebäude, das derzeit der Heimatgeschichtsverein nutzt, umfangreiche Investitionen vonnöten, um dort vorübergehend die Kinder unterzubringen. Auch eine Containerlösung komme kaum in Betracht. Neben 200 000 Euro primärer Kosten stünde die Notwendigkeit eines Bauantrags, da die Fertigteil-Zimmer nicht einfach auf der Betonfläche aufgestellt werden dürften, sondern ein extra Fundament benötigten. Bei einer Doppelnutzung des Altbaus für Schule und Hort reichten die dortigen Räume nicht. Und lediglich die Fünft- und Sechstklässler in die Oberschule „auszulagern“, während 1. bis 4. Klassen im Altbau verblieben, verbiete sich vor allem wegen der schwierigen Pendelei.

In dem Gebäude in der Bergmannstraße, das früher Gymnasium mit einer Kapazität für 775 Schüler war und derzeit nur von 190 Oberschülern genutzt wird, gibt es räumliche Reserven. Weshalb sich an die Überlegungen, dort während der Arbeiten im H-Bau „Asyl“ für die Grundschüler zu schaffen, gleich der Folgegedanke anschließt, an diese Stelle womöglich generell einen umfassenderen Bildungscampus zu schaffen, Altersgruppen zusammenzuführen, Synergieeffekte zu nutzen und Erweiterungspotenziale zu heben. Im März hatten Stadtverordnete (zunächst intern) und Hauptausschuss erstmals dazu beraten. Eine VorOrt-Begehung an der Oberschule mit Beratungen vor allem mit den Schulleitungen folgte am 12. April. Zudem sei im Hauptausschuss entschieden worden, mit der ersten Präsentation zu Analyse und Gedankenspielen in den schulischen Gremien an die Öffentlichkeit zu gehen. So stehe am 14. Mai an der Grundschule die Lehrerkonferenz an. Unterdessen habe es am 26. April bereits eine zweite Begehung im erweiterten Teilnehmerkreis gegeben. Noch völlig unklar sei die finanzielle Seite, betonte die Bürgermeisterin. Erst im weiteren Verlauf des anlaufenden Prozesses könnten da Zahlen auf den Tisch gelegt werden. Und ganz unabhängig davon, ob und für wie lange die Grundschüler mit einziehen, seien die jetzt über die neue Kommunalinvestitionsgesetz mit Fördermitteln unterstützten Maßnahmen in der Oberschule nötig, die sich auf die Bereiche Brandschutz, Sanitär und IT konzentrieren.

Sie begrüße es, dass ein Konzept erarbeitet werde, sagte Steffi Voigtländer, Leiterin der Grundschule. Ihre erste Sorge seien aber Mängel bei Transparenz und Mitbestimmung, die sich jetzt schon zeigten. Kritikpunkt Nummer zwei speise sich aus wirtschaftlichen Betrachtungen – ohne einen Ausbau der vierten Etage unterm Dach stünden in der Bergmannstraße nicht genügend Räume bereit, um Ober-, Grundschule und Hort mit all ihren Bedürfnissen zu beherbergen. Und Drittens leide die Attraktivität des Bildungsstandortes. Vom Konzept Schulcampus in dieser Form sei sie nach Rücksprache mit Kollegen in Wriezen und Letschin, die da schon Erfahrung hätten, nicht überzeugt. Heftige Kritik brachte auch Sandra Uthes, Elternsprecherin einer 1. Klasse,ein. Bei einer Vorab-Befragung hätten sich 80 Prozent der beteiligten Eltern ablehnend geäußert, was die Planspiele einer Standort-Zusammenlegung betreffe. Zudem verlöre mit einem Umzug der Grundschule die Innenstadt noch mehr Leben.

Am Ende stimmten bis auf zwei Enthaltungen alle anwesenden Stadtverordneten dafür, das Konzept anzugehen. „Wir dürfen uns nicht davor drücken, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen“, hatte zuvor noch CDU-Fraktionschef Norbert Buchholz gemahnt. Frank Hahnel (Linke) wies wiederum darauf hin, dass für eine spätere Entscheidung aber mindestens zwei Alternativen ausgearbeitet werden müssten.