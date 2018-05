Müll im Wasser wird zur Epidemie

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Zur Gewässerschau waren Vertreter der Stadt Wriezen, des Gewässer- und Deichverbands (Gedo), des Landkreises, der Unteren Wasserbehörde und des Landesamtes für Umwelt am Freitag in der Stadt und ihren Ortsteilen unterwegs.

Um 8 Uhr fiel der Startschuss für die Gewässerschau in der Stadt Wriezen. Ausgangspunkt war das Rathaus. Von dort aus ging es zunächst nach Biesdorf. Wie Wilfried Keil vom Verein „Kirche und Dorf“ informierte, wurden am Dorfteich in Eigenregie Bäume beräumt. Da aus dem Dorfteich perspektivisch ein Feuerlöschteich werden soll, müssten auch noch die Stubben entfernt werden. Das will der Gedo nun zeitnah in Angriff nehmen, wie Verbandsingenieur Axel Hulitschke signalisierte.

Im Konvoi ging es für alle Beteiligten weiter nach Lüdersdorf, wo hinter der großen Pferdekoppel ein Rohr freigelegt werden, beziehungsweise der Entwässerungsgraben gemäht werden muss. Ganz generell beginnen die Krautungsarbeiten in der 21. Kalenderwoche, hieß es am Freitag. Gemeinsam tätig werden müssen die Stadt Wriezen und der Gewässer- und Deichverband im Ortsteil Rädikow: Dort ist der Durchlass unter einem kommunalen Weg, der zu den letzten beiden Häusern in der weit abgelegenen Siedlung führt, stark baufällig. Aus dem gemauerten Durchlass lösen sich bereits die ersten Steine und es besteht Handlungsbedarf, waren sich alle einig.

Handlungsbedarf sehen auch die Bewohner der früheren Mühle hinter dem Waldbad Wriezen. Sobald dort das Wasser abgelassen wird, ergießt es sich in Wellen durch dafür zu kleine Fließe und Rohre, monierten die Anwohner. Irmgard Korn und ihr Sohn zeigten der Gruppe, wo das Wasser dann stehen bleibt und wo die Sandablagerungen angeschwemmt werden. „Der Graben schafft es nicht, die Mengen aufzunehmen“, sagte die Seniorin. Dafür konnte ihr Denis Breitfelder von der Stadtverwaltung Wriezen mitteilen, dass das Laub, das rund um ihr Grundstück in Größenordnungen anfällt, künftig über das Waldbad abgefahren wird. „Zum Jahresende werden wir dort eine Lösung schaffen“, sagte er. Sie wird vermutlich so aussehen, das ein Zaunfeld weicht und dafür eine Schranke eingebaut wird, überlegten die Fachleute am Freitag vor Ort.

Gleich nebenan am Stadtsee inspizierten der Bauverwaltungsmitarbeiter Breitfelder und der Verbandsingenieur Hulitschke den Überlauf. „Wenn wir den Landgraben krauten haben wir oft so wenig Wasser, das wir uns Sorgen um die Fische machen“, sagte der Gedo-Mitarbeiter zur Erklärung. Nun sei angedacht, den Stadtsee zu nutzen, um Wasser zu generieren. „Das würde für die zwei, drei Tage, an denen wir im Landgraben tätig sind, reichen“, ist Axel Hulitschke überzeugt.

Ein generelles Problem, mit denen sich alle Beteiligten konfrontiert sehen, ist das Thema Müll. „Das greift um sich und ist zur Epidemie geworden“, sagte Axel Hulitschke zum Beginn der Beratung. Problematisch ist dies vor allem im Bereich der Kleingärten entlang der Alten Oder in Wriezen. Dort kommt es immer wieder zu illegalen Abfallablagerungen, wie es hieß. Allerdings sei es personell nicht machbar, dort ständig präsent zu sein, sagte Denis Breitfelder von der Wriezener Bauverwaltung. Deshalb müsse darüber nachgedacht werden, die Vorstände der Kleingartenvereine anzuschreiben und sie für die Situation zu sensibilisieren.

Eine weitere Baustelle, die noch in diesem Jahr angegangen wird, ist der Landgraben bis Altranft. In dem Gewässer erster Ordnung wird im Laufe des Jahres eine Grundräumung erfolgen. Alle anderen Themen aus vorangegangenen Besprechungen seien sukzessive abgearbeitet worden, informierte Axel Hultischke. Dazu gehören der Stau im Ablauf des Wriezener Stadtsees, das Grabenprofil an der ehemaligen Zuckerfabrik in Thöringswerder, die Böschungsabbrüche durch den Biber im Graben am Storchenturm in Rathsdorf, der Ablauf des Landgrabens in Neugaul sowie weitere – biberbedingte – Absackungen und Böschungseinbrüche. Die Gewässerschau findet alle zwei Jahre statt.