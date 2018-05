Auf erfolgreichem Kurs

Kai-Uwe Krakau

Ahrensfelde Seit dem Februar 2016 gibt es die Agentur Ehrenamt Ahrensfelde. Die bisherige Bilanz kann sich sehen lassen – mehr als 70 Männer und Frauen konnten in eine Tätigkeit vermittelt werden.

„Wir haben uns total gut entwickelt“, freut sich Lutz Reimann. Der Mitarbeiter der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal, sie ist Träger der Agentur Ehrenamt, fungiert als Koordinator der Einrichtung. Unterstützt wird er bei der Arbeit seit dem vergangenen Jahr von Annette Werner. „Dadurch konnten wir die Beratungszeit auf drei Tage in der Woche ausdehnen“, so Reimann. Auch sei eine gegenseitige Vertretung in Urlaubszeiten und bei Krankheit möglich.

Als wahrer „Dauerbrenner“ hat sich inzwischen der Smartphone-Kurs mit Helmut Englert und Hans Kempe erwiesen. Neben dem Anfänger-Angebot gibt es auch einen Club der Handy-Freunde. „Dort machen rund 25 Interessierte mit“, so Reimann. Darüber hinaus wurde im vergangenen Jahr ein Computer-Kurs ins Leben gerufen, der auch gut angenommen wird.

Zum ersten Mal beteiligte sich die Agentur Ehrenamt 2017, zusammen mit dem „Lesezauber“ Bernau, am bundesweiten Vorlesetag. „Die Männer und Frauen waren in Kindertagesstätten der Gemeinde und der Grundschule unterwegs“, so der Koordinator. Eine besonders schöne Vermittlung gab es zur Adventszeit. Für die Weihnachtsfeier einer Intensivpflege-Einrichtung konnte der Chor um Astrid Kreutzer aus Eiche gewonnen werden.

Beliebt bei den Ahrensfeldern ist auch der Bücherschrank, der zwischen Rathaus und Ortsteilzentrum steht. Familie Conrad kümmere sich dort sehr engagiert um den Bestand. Gefüllt wurde und wird der Schrank immer wieder mit zahlreichen Spenden aus der Bevölkerung. „Wir konnten uns sogar mit einem Bücherstand am Ahrensfelder Weihnachtsmarkt beteiligen“, so Reimann.

Neu ist ein Angebot der Haltestelle Diakonie Ahrensfelde, das ist ein gemeinsames Projekt der Diakoniestation Bernau, der Tagespflege Ahrensfelde und der Agentur Ehrenamt, zur Unterstützung von Menschen ab einem Pflegegrad 1. Hintergrund: Seit Januar 2017 gibt es einen Entlastungsbetrag für pflegende Angehörige in Höhe von 125 Euro pro Monat. Menschen mit einem Pflegegrad 1-5 haben in häuslicher Pflege einen Anspruch auf diese Unterstützung. Dieses Geld, so Reimann, könne für zusätzliche, „niedrigschwellige“ Angebote genutzt werden. Das können Singen und Musik hören, Zeichnen und Malen sowie Spaziergänge sein. Dazu gehören ferner aber auch der Besuch von kulturellen Veranstaltungen, die Begleitung zu Gottesdiensten oder das Anschauen von Fotos aus dem Leben des Pflegebedürftigen. Das Angebot soll nun schrittweise durch geschulte Ehrenamtliche umgesetzt werden.

Darüber hinaus gibt es auch die Idee, einen „Wunschgroßelterndienst“ anzubieten. „Viele junge Familien mit kleinen Kindern leben weit entfernt von den Eltern oder Großeltern“, so Reimann. Auch zahlreiche Omas und Opas gehe es ebenso, die Enkel wohnten oft in anderen Regionen. „Beide wollen wir zusammenbringen“, betont der Koordinator. Dabei gehe es nicht um einen Babysitter-Dienst, sondern um den Aufbau von verbindlichen und nachhaltigen Beziehungen, die für alle Seiten ein Gewinn sein sollten. Die Agentur Ehrenamt wird das Projekt koordinieren und mit den erforderlichen Schulungen begleiten.

Zu den weiteren Möglichkeiten ehrenamtlichen Engagements in Ahrensfelde gehören unter anderem auch die Mitwirkung im Kulturverein von Canitz Blumberg, die Unterstützung des Kindersports beim TSV Lindenberg, die Hilfe bei Hausaufgaben sowie die Mitarbeit im Tierheim Falkenberg.

Sprechzeiten dienstags von 10 bis 18 Uhr (13 bis 13.30 Uhr Mittagspause), mittwochs von 10 bis 13 Uhr und nach Vereinbarung.