TopSpin Bernau macht Aufstieg klar

Michael May

Bernau (MOZ) Den größten Erfolg für den Bernauer Tischtennissport feiert jetzt der TTV TopSpin Bernau. Bereits eine Woche vor Saisonende konnte die erste Herrenmannschaft den Aufstieg in die Landesliga des Tischtennis-Verbandes Brandenburg feiern.

Zur Wahrung der Tabellenspitze in der 1. Landesklasse Staffel 1 fehlte den Bernauer Spielern Sascha Kiank, Steffen Kindt, Michael May, Marc Müller und Volker Rung nur noch ein Punkt aus zwei Spielen. Somit wäre ein Unentschieden in einer der beiden noch ausstehenden Partien ausreichend gewesen. Damit gab sich das Team um Mannschaftskapitän Steffen Kindt allerdings nicht zufrieden. Die ebenfalls in der oberen Tabellenhälfte mitspielende Mannschaft von SG Blau-Weiß Eggersdorf konnte mit 8:1 bezwungen werden, womit in der Höhe nicht zu rechnen war. In der Vorwoche wurde das an Platz zwei stehende Team vom TTC Finow-GEWO Eberswalde IV sogar mit 8:0 besiegt. Damit ist erstmals einer Bernauer Mannschaft der Aufstieg in die Landesliga gelungen.

Fairerweise muss erwähnt werden, dass bei einigen Wettkämpfen der Gegner nicht in Bestbesetzung antreten konnte und dass die Mannschaft des TTV TopSpin bereits in den Saisons 2015/16 und 2016/17 nach ihrem Wechsel aus der Berliner Bezirksliga in der Brandenburger Landesliga spielte. Allerdings wurde die Mannschaft nach dem Wechsel des Tischtennisverbandes dorthin eingeordnet, ohne dass hierfür eine eigene Anstrengung wie ein Aufstieg erforderlich gewesen wäre.

Nachdem sich die Mannschaft in der letzten Saison in dieser Spielklasse nicht halten konnte, folgte die Bewährungsprobe in der 1. Landesklasse. Durch den 17-jährigen Sascha Kiank konnte sich die Mannschaft in der aktuellen Saison erheblich verstärken.

Nach der Hinrunde war noch nicht mit der Meisterschaft in der Staffel zu rechnen – die Mannschaft stand mit einer Bilanz von 13:5 noch drei Punkte hinter dem ESV Prenzlau an zweiter Position. In der Rückrunde gelang es dem Team bislang, sämtliche Spiele zu gewinnen. Hierzu trugen nicht nur die teilweise sehr guten Einzelbilanzen der Spieler bei, sondern auch die Doppelbegegnungen, von denen in der Rückrunde lediglich zwei verloren gingen. Das letzte, beim TTC Gransee anstehende Punktspiel ging kampflos mit 8:0 an die Bernauer, da Gransee keine Mannschaft zusammen bekam. Am positiven Gesamtergebnis und Erfolg des TTV TopSpin Bernau ändert das freilich nichts.

Es bleibt zu wünschen, dass sich die Mannschaft dank Trainingsfleiß und gutem Teamgeist in der Saison 2018/19 in der Landesliga halten kann.