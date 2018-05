Karl Marx in Schwedt

Eva-Martina Weyer

Schwedt Am 5. Mai ist der200. Geburtstag von Karl Marx. Der Philosoph mit Bart hat den Kapitalismus erklärt. Schüler- und Studenten haben sich zu DDR-Zeiten mit seinen Werken abgeplagt. Welche Rolle spielt er heute noch? Eine Spurensuche.

Kein Gespenst geht um in Europa. – So müsste man den Anfang des „Kommunistischen Manifests“ ändern. Denn das Gespenst des Kommunismus, das Karl Marx und sein Freund Friedrich Engels 1848 in dem Büchlein heraufbeschworen, geistert nur noch in einigen Visionen herum. In den Lehrplänen der Schulen spielt Karl Marx eine untergeordnete Rolle. „Marx wird noch behandelt, aber sehr reduziert im Vergleich zu DDR-Zeiten“, stellt Iris Gehrmann von der Oberschule Dreiklang fest. Sie ist Lehrerin für Politische Bildung und Geschichte. „In den 1990er-Jahren war Karl Marx in den Lehrbüchern kaum zu finden. Das Thema Manifest steht im Geschichtsbuch und ist kurz gehalten.“

Auch Dagmar Sachs, Lehrin an der Schwedter Gesamtschule Talsand, stellt fest: „In Geschichtsbüchern ist Karl Marx stark zurückgefahren. In der 11. und 12. Klasse behandeln wir die Entwicklung der Philosophie, aber nur als Überblick von der Antike bis heute.“

In der Schwedter Stadtbibliothek können theoretische Werke von Karl Marx wie „Das Kapital“ und „Manifest“ ausgeliehen werden. Sein Werk „Ludwig Feuerbach...“ ist indessen das letzte Mal 2015 ausgeliehen worden. „Aber selbstverständlich halten wir die wichtigsten Bücher im Bestand. Sie gehören zur Klassik“, sagt Leiterin Irina Queck. Auch das Kinderbuch „Moor und die Raben von London“, mit dem Mädchen und Jungen zu DDR-Zeiten aufgewachsen sind, befindet sich im Bestand der Stadtbibliothek.

In Schwedt gibt es eine Straße, die den Namen von Karl Marx trägt. Sie hieß bis zum Mai 1949 noch Markgrafenstraße. Damals hatten die Stadtverordneten beschlossen, alle Straßen mit preußischem oder militärischem Ursprung umzubenennen.

Der Stadtverband der Linken nimmt den runden Marx-Geburtstag zum Anlass für einen Polit-Frühschoppen. Er findet am 9. Juni statt und beschäftigt sich mit dem sozialökonomischen Umbau der Gesellschaft, dessen Kern schon Marx herausgearbeitet hat.

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt, von jeher ein politisches Theater, haben Karl Marx am Freitagabend eine Extra-Ausgabe ihrer eigentlich begrabenen Veranstaltungsreihe „Lesebar“ gewidmet. Schauspieler haben aus Briefen, Aufsätzen und Polizeiakten vorgelesen. Sie beleuchteten das Leben des wohl bedeutendsten deutschen Philosophen. Sein Werk, wenn auch oft missbraucht, strahlt bis heute aus.

Ein Vorbild für die heutige Jugend war er nicht unbedingt. Marx hat gepafft, was das Zeug hielt, trotz Armut gern einenCognac getrunken und er hat seine Frau betrogen. Schon zu Lebzeiten sagte Marx gern über sich: „Nichts Menschliches ist mir fremd.“