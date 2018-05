Newcomer des SV Motor überzeugen

Tini Trautmann

Brandenburg (MOZ) Gleich zwei Großveranstaltungen im Gerätturnen hatten die Aktiven des SV Motor Eberswalde zu händeln.

Über 140 Teilnehmer kämpften um den 13. Havelpokal in Brandenburg. Die Waldstädter fuhren mit 27 Startern dorthin. Und es hat sich gelohnt. Die Mädchen der P-Stufe verteidigten ihren Vorjahressieg und holten auch in diesem Jahr die begehrte Trophäe nach Hause. Leona Brandenburger belegte als beste Einzelstarterin Platz vier, aber auch das übrige Team mit Ronya Görner, Luna Schwarz Nelly Kals, Jelena Matthäus und Mia Schimmelpfennig trug mit sauber und solide geturnten Übungen zum Gesamterfolg bei. Völlig überraschend gelang es auch den Jungen, in dieser Leistungsklasse den Pokal zu gewinnen.

Der jüngste Turner im gesamten Starterfeld, Emil Enskat, holte sich dazu auch noch Gold in der Einzelwertung. Der Sechsjährige konnte es kaum fassen, da er unter anderem gegen drei Jahre Ältere anturnen musste. Lean Heilmann wurde Dritter, Casimir Neupert Vierter und Noah Colin Lerche Zwölfter. „Eine reife Leistung der Newcomer“, meinte Betreuer Ulf Reimann.

Die älteren Jungen turnten in der LK 4 und schafften Teamplatz zwei. Als bester Einzelstarter freute sich Felix Wöhe hier über Bronze. Die Mädchen in der LK 4 bis elf Jahre landeten auf Platz vier. Hier war Miriam Ehlers Beste auf Platz acht. Die älteren Turnerinnen in der LK 4 bis 13 Jahre wurden Sechste mit Anna Müller als der Teamstärksten auf Rang neun.

Doch die Mädchen hatten ja noch Größeres vor. Am nächsten Tag hieß es gleich wieder fit sein für den Start bei den Bezirksmeisterschaften in Frankfurt. Nach einer kurzen Nacht wurden die Karten neu gemischt mit dem Ziel, unter die ersten Sechs zu kommen und sich für die Teilnahme an den Landesmeisterschaften zu qualifizieren. Das gelang gleich drei Starterinnen in der LK 3. Mila Heenemann holte sich sogar den Bezirksmeistertitel, Kàmi Kalesse Silber und Chiara Grohe wurde Fünfte. In der LK 4 ab 12 Jahre gab es für Marissa Kain einen Bronzeplatz und ihre Zwillingsschwester Mareen schaffte die Qualifikationsnorm mit Platz sechs. Bei den Jüngeren in der LK 4 bis 11 Jahre turnte Dorothea Durke mit Platz sieben knapp an der Zielstellung vorbei. (tt)