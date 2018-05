Noch immer unter Strom

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Tief der Sozialdemokraten sieht er mit Sorge. Doch aufgeben kam für Ingo Pohl noch nie in Frage. Heute feiert der Netzmeister im Ruhestand und SPD-Stadtverordnete seinen 75. Geburtstag. Und kündigt bei der Gelegenheit an, 2019 erneut für das Stadtparlament kandidieren zu wollen. „Ich will mich weiter für die Bürger meiner Stadt einbringen.“

Seine Stadt, das ist seit 75 Jahren Frankfurt an der Oder. Aufgewachsen ist Ingo Pohl in der Lindenstraße, später in der Gubener Straße. Seine Mutter zog ihn und seine Schwester allein auf. Sein Vater heiratete, als er aus dem Krieg kam, neu. Und bekam vier weitere Kinder. Zu den Halbgeschwistern Ingo Pohls gehört unter anderem Wolfgang Pohl, OB von 1992 bis 2002.

Nach der Schule begann er eine Ausbildung zum Elektriker im Heizkraftwerk Brieskow-Finkenheerd. 1968 machte er seinen Abschluss als Elektromeister. Ausgerechnet ein tragischer Unglücksfall beförderte ihn 1969 zum Netzmeister. „Am Südring verunglückte ein Kollege tödlich. Es stellte sich heraus, dass der damalige Netzmeister schwerwiegende Fehler gemacht hatte.“ Sein Vorgesetzter musste gehen, Ingo Pohl übernahm. Und sollte fortan 38 Jahre lang für das Stromnetz in Frankfurt und Umgebung Verantwortung tragen; bis zur Wende für die Energieversorgung des Bezirkes, später für die Unternehmen Oseag und Edis. Ein Parteibuch hatte er (bis 2014) nie. Zu DDR-Zeiten eckte er deshalb mitunter an, vor allem, wenn es um die Erfüllung von Leistungsvorgaben ging. „Trotzdem wurde ich 1987 als verdienter Energiearbeiter der DDR ausgezeichnet“, erzählt Ingo Pohl und zeigt einen Bericht aus dem „Neuen Tag“.

Auch viele andere Zeitungsartikel hat er aufbewahrt. Zum Beispiel von 1997, als die Oderflut Trafostationen gefährlich nahe kam. Oder 2002. Ein Mann kletterte in Suizidabsicht auf einen Strommast. „Da bekam die Schaltwarte die Anweisung, aus Sicherheitsgründen beide 110-KV-Leitungen abzuschalten. 40 000 Haushalte waren stundenlang ohne Strom. Ein Novum“, erinnert sich Pohl.

2007 ging Ingo Pohl in den Vorruhestand. Doch unter Strom stand und steht er immer noch. „Ich fühlte mich fit und gesund. Und wollte etwas Gutes für die Bürger tun.“ Als Parteiloser zog er für die SPD 2008 in die Stadtverordnetenversammlung ein. 2014 trat er der Partei bei und gehört inzwischen zu den fleißigsten Mitgliedern seiner Fraktion. Ordnung, Sauberkeit und Umwelt sind wichtige Themen für ihn. Eine größere Diskussion regte er zuletzt unter anderem zum Müllaufkommen bei größeren Festen an. Die Verwaltung sieht er als Partner. „Ich will nicht meckern, sondern konstruktiv zusammenarbeiten.“

Ingo Pohl räumt ein, dass die Frankfurter SPD in den vergangenen vier Jahren insgesamt zu wenig Akzente gesetzt habe. Doch er verspricht: „Wir kämpfen uns zurück. Aber dafür müssen wir mehr tun. Sonst fallen wir bei den Kommunalwahlen hinten runter.“

Eine große Geburtstagsfeier gibt es heute nicht. Stattdessen schenken sich er und seine Frau Regina eine Adria-Kreuzfahrt. Mit ihr ist er seit 54 Jahren verheiratet, gemeinsam haben sie zwei Kinder und drei Enkelkinder. „Sie hat mir alle die Jahre immer den Rücken frei gehalten. Ich bin ihr sehr dankbar.“(thg)