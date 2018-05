Familienbündnis feiert rund um die Kirche

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Das Beeskower Familienbündnis feiert sein traditionelles Familienfest in diesem Jahr gemeinsam mit der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde der Kreisstadt. Das bunte Treiben findet am 22. September von 14 bis 18 Uhr auf dem Kirchplatz und in St. Marien statt. Die wichtigsten Programmpunkte stehen bereits fest. Neben dem Geschehen auf der Bühne gibt es das „Große Bogenschießen“, einen kostenfreien Eis- und Popcornstand und ein breites kulinarisches Angebot.

Im Südschiff von St. Marien beginnt um 17 Uhr ein Konzert mit Weltmusik. Das Frauen-Ensemble Aquabella kommt in die Kirche. Zu hören sein werden Lieder in zwanzig verschiedenen Sprachen. Wie immer ist der Eintritt frei.

Weitere Mitstreiter und Unterstützer für das Fest sind dem Familienbündnis willkommen. Gefragt sind Kurzdarbietungen von maximal 15 Minuten in den Bereichen Musik, Tanz und Sport. Vereine und Gruppen haben die Möglichkeit, sich mit einem Stand zu präsentieren. Willkommen sind zudem alle Mitmachangebote für Kinder. Wer mitwirken möchte, sollte sich bis Ende Mai melden.

Anmeldungen für die Teilnahme am Familienfest nimmt Anja Kess vom DRK-Familienzentrum im Kiefernweg entgegen. Zu erreichen ist sie telefonisch unter 03366 153019 oder per Mail an anja.kess@drk-mos.de