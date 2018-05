Französische Küche und Theaterflair

Viola Petersson

Chorin (MOZ) Dem deutsch-französischen Schauspieler, Sänger und Schriftsteller Dominique Horwitz ist die Beziehung zu gutem Essen praktisch in die Wiege gelegt. 1957 wurde er in Paris geboren, seine Eltern führten einen Feinkostladen. Als Schauspieler von großen Bühnen genauso bekannt wie aus dem TV (etwa aus „Tatort“) kam er auch als Sänger immer wieder auf die französische Kultur zurück, nicht zuletzt mit seinen Interpretationen der klassischen Chansons von Jacques Brel. Mit seinem soeben erschienenen zweiten Roman „Chanson d’Amour“ verbindet Horwitz einmal mehr seine musikalische Seite mit der schillernden Welt des Theaters. Mit viel Spannung und Witz erzählt er von einem Theaterintendanten, dem an seiner neuen Wirkungsstätte in Weimar der kalte Wind der Ablehnung aus der etablierten Kulturschickeria entgegenweht.

Am 10. Mai, 19.30 Uhr, wird Dominique Horwitz im Rahmen der Reihe „Voll Angemeiert“ aus „Chanson d’Amour“ in der Alten Molkerei im Ökodorf Brodowin lesen. Im besonderen ländlichen Ambiente, eine Steige über dem Kuhstall des demeter-Landwirtschaftsbetriebs, wird dazu das passende Buffet geboten – mit Lukullitäten aus der französischen Küche, natürlich aus Brodowiner Zutaten.

