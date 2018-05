Blinde Zerstörungswut verursacht enorme Kosten

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Zertrümmerte Laternen, abgerissene Papierkörbe, beschmierte Bänke, zerbrochene Glasflaschen unter Spielgeräten ... der Vandalismus in Angermünde hat drastische Ausmaße angenommen und verursacht enorme Kosten. Die Stadt hat Strafanzeige gestellt.

Seit März treibt eine Gruppe Jugendlicher zwischen 13 und18 Jahren an der Mündeseepromenade ihr Unwesen. Mal sind es um die 15 Leute, mal die Hälfte, darunter auch Mädchen. Es beginnt meist mit lauter Musik über Stunden, berichtet Jörg Wannrich, der am Seetor wohnt und dort auch die Gaststätte „Am Mündesee“ betreibt. Wenn es dunkel wird und scheinbar der Alkoholpegel steigt, geht die Post so richtig ab. Dann werden Papierkörbe und Holzumrandungen abgerissen, Spielgeräte und Laternen kaputt gemacht, etwas abgefackelt. „Ich habe in den Jahren hier schon viel erlebt“, erzählt Jörg Wannrich. „Aber so schlimm wie in den letzten Wochen war es noch nie.“

Auch den Gästen der Gaststätte bleibt das nicht verborgen. Touristen wundern sich. Der Höhepunkt des Vandalismus war am Vorabend des 1. Mai. Da war schulfrei und die Mündeseepromenade anschließend ein Schlachtfeld. Die Polizei habe er schon öfter gerufen, sagt Jörg Wannrich. Doch niemand kam. Es ist ein Problem, das die Stadt betrifft und ihrem Ansehen schadet.

In der Stadtverwaltung kocht die Empörung hoch. Bauhofleiter René Pöschl findet kaum Worte, um zu beschreiben, was er und seine Mitarbeiter Anfang der Woche an der Mündeseepromenade vorfanden. „Junge Bäume wurden rausgerissen. Der Spielplatz war übersät mit Glasscherben. Ein abgebrochener Flaschenboden steckte mit den scharfen Spitzen nach oben im Sand direkt unter der Kinderrutsche. Nicht auszudenken, was da hätte passieren können“, ist René Pöschl entsetzt. Die Absperrgitter um die Stele am Seetor wurden mit roher Gewalt entfernt und ans Seeufer geworfen. „Die Gitter waren verschraubt. Da müssen also mindestens vier bis sechs kräftige Leute am Werke gewesen sein, um die Gitter über die Stele heben zu können.“ Sie waren als Schutz installiert worden nach mutwilligen Zerstörungen des Glaseinsatzes im vergangenen Jahr.

„Der Vandalismus hat massive Ausmaße angenommen. Das ist kein Spaß, das ist schon kriminell!“, ärgert sich Susanne Tahineh, die als Fachbereichsleiterin für Planen und Bauen auch für Park- und Grünanlagen und den Bauhof verantwortlich ist. Die Schäden zu reparieren, koste nicht nur viel Arbeitszeit der Mitarbeiter, sondern verschlinge auch Geld, das für andere wichtige Dinge in der Stadt fehle. „Die Reparatur einer Laterne kostet 150 Euro. Davon sind viele zu Bruch gegangen Die Reparatur beziehungsweise der Ersatz beschädigter Spielgeräte im Herbst vergangenen Jahres kostete über 2000 Euro. Zerstörte Hundetoiletten verursachten einen Schaden von rund 1400 Euro“, macht Erhard Kniebel vom Bauamt die Rechnung auf, die am Ende alle Angermünder mitbezahlen müssen.

Die Verwaltung hat deshalb erneut Strafanzeige gestellt und hofft auf Mithilfe und Zivilcourage der Bürger, denn die Ermittlungen der Polizei blieben bisher erfolglos. „Wer Hinweise geben kann oder Zerstörungen entdeckt, kann sich jederzeit auch ans Ordnungsamt der Stadt wenden oder das Märker-Portal auf unserer Angermünder Hompage nutzen“, bittet Erhard Kniebel.