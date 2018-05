Wohnen am Schwanebecker Anger

Beratung am Ort des Geschehens: Maurer Robert Pankow, Elektriker Andreas Petz und Investor Michael Pankow (v.l.) besprechen die nächsten Arbeiten auf dem Grundstück in der Dorfstraße 5. Das Vorderhaus des Gebäudes wurde komplett entkernt. © Foto: Sergej Scheibe

Andrea Linne

Schwanebeck (MOZ) Gut 120 Jahre steht das Gehöft in der Dorfstraße 5 in Schwanebeck. Jetzt wird es saniert und teilweise neu gebaut. Die Investoren Michael Pankow und Thoralf Maatz hoffen auf einen zügigen Baufortgang.

Dass das Ganze jetzt doch flotter geht als gedacht, liegt auch in der zügigen Bearbeitung des Bauantrags beim viel gescholtenen Barnimer Bauordnungsamt. „Wir können uns nicht beklagen“, sagt Michael Pankow, „es ging alles zügig.“

Gerade hatte der Bauausschuss in Panketal noch heftig darüber gestritten, ob anstatt der alten Scheune im hinteren Grundstücksbereich vier oder sechs Wohnungen entstehen dürften, ob es Störungen zwischen den Nachbarn, einem Gewerbebetrieb, geben könnte und welche Dachformen gewollt sind. Nach der Einigung mit den gemeindlichen Abteilungen ging dann alles ganz flott.

Das Vorderhaus wurde komplett entkernt. Vier Wohnungen mit kleinen Balkons und Terrassen, teils offenen Küchen und hellen Räumen entstehen darin. Dass es in einem dunklen Grau erstrahlt, sei so gewollt. „Wir fanden die Farbe sehr schön“, macht Baufachmann Pankow, der schon zahlreiche Projekte in der Gegend betreut hat, deutlich. Leider wird es an der Vorderseite zum Anger hin nicht die übliche kleine Treppe mit dem gusseisernen Geländer geben. „Das Land vorm Haus gehört der Gemeinde, uns dafür ein Stück vom Anger. Wir wollten die Flächen tauschen, aber das war nicht gewollt“, bedauert Pankow. Sonst hätte die Ansicht nach historischem Vorbild geformt werden können. Einzug soll hier schon Anfang Juni sein.

Nichtsdestotrotz sind die beiden Investoren, die sich zur Pankow-Maatz-GbR zusammengetan haben, zufrieden. Für eine Million Euro investieren sie auf dem 2500 Quadratmeter großen Areal. Dort, wo einst die alte Backsteinscheune stand, dreht der Bagger seine Runden und schiebt Zentner von Bauschutt auf die Container. „Wir hatten schon Pläne, das Gebäude wiederaufzubauen, wurden aber von der sehr schlechten Substanz überrascht“, berichtet der Baufachmann. Die Statik trug nicht mehr, Risse zogen sich bis ins Fundament.

Nun wurden Archäologen bestellt, die schauen, ob es in dem Bereich noch Funde zu sichern gibt, die auf die Ansiedlung in Schwanbeck deuten. „Wir hoffen aber, dass wir zügig vorankommen.“ Bis zum Jahresende soll der Rohbau für sechs Wohnungen stehen. Weil das Grundstück groß genug ist, können kleine Gärten den Mietwohnungen zugeordnet werden.

Auf der Grundstücksmitte entsteht gerade ein Häuschen, das Stauraum für diese Wohnungen bietet, auch für Fahrräder zum Unterstellen. „Jeder Wohnung sind außerdem Parkplätze zugewiesen“, macht Michael Pankow deutlich, der außerdem eine eigene Baugesellschaft im Ort betreibt.

Ganz verloren ist der historische Scheunenbau nicht. „3000 Steine hat sich ein Bauherr geholt, der selbst an einer alten Scheune baut“, berichtet der Geschäftsführer.

Seit 2017 drehen sich die Kräne und Bagger auf dem Grundstück. Im Frühjahr kommenden Jahres soll auch für den hinteren Bau Einzug gefeiert werden. Das Ziel, Mieten unter zehn Euro anbieten zu können, wollen Maatz und Pankow erreichen.