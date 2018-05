Lebendige Freundschaft

Irina Voigt

Neuenhagen (MOZ) In der Gemeinde waren die Senioren die Vorreiter für eine funktionierende Städtepartnerschaft zwischen Neuenhagen und der polnischen Stadt Swiebodzin. Vor 20 Jahren wurde die Freundschaft besiegelt, am Freitag wurde das Jubiläum gemeinsam gefeiert.

Das wissen die Neuenhagener und die Swiebodziner selbst. Dass sie seit 20 Jahren eine lebendige und fruchtbringende Freundschaft und Zusammenarbeit pflegen. Aber es war auch schön für alle, anlässlich des Jubiläums das einmal von anderen bestätigt zu bekommen, die den Vergleich haben.

Bei Wolfgang Puschmann, Vorsitzender des Landesseniorenbeirates, klang das überaus anerkennend und fast etwas neidvoll, als er berichtete, dass man auf Landesebene seit Langem vergeblich versuche, solch eine gedeihliche Zusammenarbeit zwischen Brandenburg und der benachbarten polnischen Wojewodschaft hinzubekommen. „Ich bin beeindruckt und Sie können stolz darauf sein“, sagte er. Und wünschte den Neuenhagenern und den Swiebodzinern, diese Kontakte nie abreißen zu lassen. Auch vom Kreisseniorenbeirat kamen Grüße und anerkennende Wort. Hertha thor Straten bezeichnete Neuenhagen in der Seniorenarbeit als „Leuchtturm“. Hier würden die Senioren gehört, ihr Wille verstanden und mit kommunaler Hilfe umgesetzt, sagte sie.

Wie das seit 20 Jahren funktioniert, darüber berichteten Jürgen Henze und der Swiebodziner Vizebürgermeister Krzysztof Tomalak. Tomalak konnte sich bei seiner Rede auf die Chroniken des Kulturhauses stützen, die akribisch die Treffen und Begegnungen aus den Jahren festgehalten haben. Danuta Sobocinska, damals Mitarbeiterin im Kulturhaus und bis heute aktiv im Seniorenclub, hat daran großen Anteil. Claudia Veit, auf die die Idee der Zusammenarbeit des Neuenhagener Seniorenbeirates und des polnischen Seniorenclubs zurückgeht, erinnerte an Erlebnisse, die die Freundschaft begründeten und bis heute stärken. „Wir trafen uns zu einem Konzert auf der Galopprennbahn in Hoppegarten. In der Pause hatten wir Probleme mit der Sprache. Da fingen unsere Gäste an, zu singen und wir verstanden uns seitdem prächtig“, erzählt sie. Großen Anteil an der funktionierenden Verständigung haben vor allem die Dolmetscherinnen auf beiden Seiten. Marta und Josef Lilienthal, Marta Florianowicz, Magdalena Wlodarcyk und natürlich seit 2005 auch Dorota Raffaelli.

Auch auf polnischer Seite gibt es Anekdoten, die das Leben in den 20 Jahren bunt und vielfältig machten. Und nicht nur das. Man lernt voneinander. Als man zu einer Veranstaltung der Universität des 3. Lebensalters eingeladen war, wurde in Neuenhagen der Wunsch nach der heute so beliebten Seniorenuni wach. Man besuchte sich zu Volksfesten, unternahm gemeinsame Ausfahrten, präsentierte sich und sein Land. So war es folgerichtig, dass im Mai 2005 die Verbundenheit der beiden Kommunen auf eine neue Stufe gehoben wurde. Henze und sein Amtskollege Dariusz Bekisz unterzeichneten im Beisein von Mitgliedern der Volksvertretungen einen Städtepartnerschaftsvertrag.

Das Jubiläum wurde umrahmt von einem Auftritt der Kinder aus der Kita Wilhelm Busch. Die verbindet eine Freundschaft mit den Mädchen und Jungen aus der Kita Nr. 3 in Swiebodzin. Am Nachmittag kamen dann noch im Haus der Senioren die Kleinen Sprachfüchse, um zu gratulieren, und das Blasorchester des Kulturhauses machte Musik. Schade nur, dass so wenige Neuenhagener Senioren ins Bürgerhaus zu ihrer eigenen Veranstaltung gekommen waren.