König der Indiskretion

Neuhardenberg (MOZ) Erich Salomon hat abgebildet, wie Politik funktioniert. Erst wird in großer Runde debattiert, danach stecken ein paar gut gekleidete Herren mittleren Alters die Köpfe zusammen und treffen die wirklich wichtigen Absprachen.

Heute wäre es nicht mehr möglich, Politiker derart mit der Kamera zu belauschen, wie das Salomon vor 90 Jahren glückte. Heute schlüpft kein Fotograf mehr so leicht durch die verschlossenen Türen, hinter denen verhandelt wird.

Salomon kannte solche Ausgrenzung eher nicht. Er fotografierte, wie sich die Außenpolitik-experten Salomon Grumbach, Rudolf Breitscheid und Joseph Paul-Boncour nach einer langen, auszehrenden Sitzung im Völkerbundpalast in Genf fühlten. Die drei quetschen sich in eine Sitzecke. Grumbach gähnt, als würde er sich gleich den Unterkiefer ausrenken, Breitscheid starrt apathisch vor sich hin, Paul-Boncour wird fast von seinem Sessel verschluckt und popelt sich mit schläfrig zugeklappten Augen irgendwas von der Zunge. Selten ist die Spannungsarmut von Marathonverhandlungen pointierter ins Bild gesetzt worden.

Salomon gelangen solche Aufnahmen, weil er die Kunst der Unsichtbarwerdung beherrschte. Er tarnte seine Kameras, als hätte er eine Geheimdienstausbildung absolviert und benutzte die seinerzeit neu auf den Markt gekommene, handliche Leica I, deren Auslöser unhörbar arbeitete. „Die ‚stumme Leica‘ machte kein Klick-Geräusch“, sagt Ulrich Domröse.

Er ist der Leiter der fotografischen Sammlung der Berlinischen Galerie und hat für Neuhardenberg aus dem Salomon-Archiv seines Hauses eine große Erich-Salomon-Ausstellung mit etwa 80 Fotos zusammengestellt, die am Sonnabend eröffnet wird. Sie erlaubt einen Blick in eine der wunderbarsten Schatzkammern der frühen Pressefotografie.

Salomon, 1886 in Berlin geboren, war der Erste, der fotografisch dokumentiert, dass die als Halbgötter verehrten Exponenten des Politik-, Kultur- und Gesellschaftslebens doch nur Menschen sind. Menschen, die bei ihm oft etwas Weiches, Verletzliches bekommen, was sehr im Widerspruch zu ihrem öffentlichen Auftreten steht.

Nehmen wir diese herrliche Aufnahme, auf der Deutschlands Superboxer Max Schmeling vor einem Kampf in Amerika den in den Zuschauerrängen sitzenden US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt persönlich begrüßt und Roosevelt ihn wie ein ängstliches Kind von unten anschaut, als fürchte er, dass der kernige Boxer ihm beim Händeschütteln gleich die Finger brechen wird. Dann fotografierte Salomon Max Liebermann in dessen Haus neben einem Kamin sitzend, über dem ein gewaltiges Bild seiner Eltern hängt. Liebermann wirkt daneben, als wäre er wieder auf Kindsgröße geschrumpft. Und so traurig und abwesend, wie er auf dem Foto schaut, wird der Malerfürst zum Bub, der seine Eltern schrecklich vermisst.

Warum wurde ausgerechnet Salomon erlaubt, diesen intimen Momenten beizuwohnen – und sie auch noch zu verewigen? Das Geheimnis liegt in Salomons Herkunft. Sein Vater war ein jüdischer Bankier und die großbürgerliche Welt damit Erichs Kinderstube. Wenn er auf Empfängen und Galas unter den Großen flanierte und mit ihnen aß, bewegte er sich als Gleicher unter Gleichen. Im Frack wirkte er nicht wie verkleidet, sondern wie in den feinen Rock hineingeboren. Das sieht man gleich am Anfang der Ausstellung. Er verdankte seiner Herkunft beste Beziehungen, ein gesellschaftliches Renommee und eine Attitüde, die ihm die Pforten selbst zu sehr diskreten Unterredungen öffnete. Immer wieder sieht man in der Schau Fotos von Herrenrunden, die zischelnd die Köpfe zusammenstecken. Als hätte zu Salomons Zeit Politik nur aus Geklüngel bestanden. „Da kann man fragen, ob es heute anders ist“, sagt Domröse. Politik wird hier als die Kunst der Beziehungspflege dargestellt.

Auch wenn Salomon diese Welt, zu der er dazugehörte, nie kritisch hinterfragte, ist er nicht nur auf der Sonnenseite der Promis herumspaziert. Während seiner zweiten USA-Reise 1932 besuchte er auch ein Internierungslager für illegale Einwanderer vor den Toren von New York. Dort fotografierte er einen Mann und eine Frau in einer Art Wartehalle mit Nummern um den Hals, als wären sie Hunde.

Die Traurigkeit dieses Bildes wird dadurch aufgeladen, dass es wie eine Verheißung wirkt. Denn kurz, nachdem dieses Foto entstand, war auch Salomon ein Entwurzelter. Als sich die Machtübernahme der Nationalsozialisten abzeichnete, kehrte er von einer Reise in die Niederlande nicht nach Deutschland zurück. Der berühmte Salomon war nun kaltgestellt und litt unter einer schweren Depression.

Nach dem Einmarsch der Deutschen gelang es ihm, seiner Ehefrau Maggy und dem jüngeren Sohn Dirk nicht mehr, die Niederlande zu verlassen. 1944 wurden alle drei ihrer jüdischen Wurzeln wegen in Auschwitz ermordet.

Vergessen wurde Erich Salomon danach vor allem deshalb nicht, weil sein älterer Sohn Otto Erich – er hatte die Nazi-Zeit in London überstanden – das Lebenswerk seines Vaters über Jahrzehnte mühsam zusammentrug. So bekam der „König der Indiskretion“ seine Krone zurück. Wobei Erich Salomon niemals entblößend war. Ihn einen Paparazzo zu nennen, wäre eine Beleidigung.

„Erich Salomon. Fotografien aus der politisch-gesellschaftlichen Welt (1929–1932)“, Eröffnung am Sonnabend, 16 Uhr; dann bis 17.6., Di–So 10–18 Uhr, Schloss Neuhardenberg, Telefon 033476 600750