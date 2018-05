Mehr Verkehrssicherheit erwünscht

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Die Auswertung der wissenschaftlichen Studie zur Mobilität in der Gemeinde Grünheide hat zu Tage gebracht: Fragen der Sicherheit liegen Fußgängern, Rad-, Auto-, Bus- und Bahnfahrern besonders am Herzen. Unzufriedenheit gibt es vor allem bei der Abstimmung von Bus und Bahn.

Bernd Schlüter, Amtsleiter für Familie, Bildung und Kultur, fasst das Ziel der Studie mit einfachen Worten zusammen:„Wir wollten wissen, wo auf dem Gebiet der Mobilität bei den meisten Einwohnern der Schuh drückt.“ Dabei sollte zudem herausgefunden werden, welche Veränderungen gewünscht sind, welchen Stellenwert Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit einnehmen. Da Schlüter studierter Sozialwissenschaftler ist, lag es auf der Hand, die Umfrage und ihre Auswertung nicht fremd zu vergeben. Unterstützung fand er in einer Arbeitsgruppe, der Ordnungsamtsleiter Nico Bauermeister, Grünheides Ortsvorsteher Uwe Werner und Rainer Szymanski vom Bürgerbündnis angehörten. Herausgekommen ist ein Papier, das in seinen Grundaussagen zwar zum Teil vorhersehbar war, die Annahmen jetzt aber belastbar macht. Denn sie wurden auf der Grundlage einer wissenschaftlichen Methodik ermittelt.

Basierend auf der Ortsteilstruktur wurden von den 7226 Einwohnern ab 16 Jahren per Zufallsstichprobe 250 Frauen und 250 Männer ausgewählt und auf dem Postweg angeschrieben. Sie wurden gebeten, den Fragebogen anonym ausgefüllt in einem vorfrankierten Umschlag an die Verwaltung zurück zu schicken. 212 kamen der Bitte nach, was 42,4 Prozent entspricht. „Für eine empirische Sozialforschung mit Qualitätsanspruch wären 365 Antworten notwendig gewesen, wir hätten also besser 900 Personen anschreiben sollen“, resümiert Schlüter. Trotzdem ist er mit der Rücklauf zufrieden, nennt das Ergebnis bezüglich zuverlässiger Rückschlüsse vertretbar. Was die Beteiligung betrifft, so seien die älteren Semester eher fleißig gewesen, die 16- bis 39-Jährigen „eher antwortfaul“. Zudem haben Frauen etwas mehr Interesse gezeigt als Männer. Bei der Nutzung der Verkehrsmittel spiegelt sich wider, dass im Alltag vor allem das Auto genutzt werde, in der Freizeit das Fahrrad.

Rufbusse spielen quasi gar keine Rolle, Taxen wenig und auch Bus und Bahn sind vergleichsweise untergeordnet. Der Zustand der Verkehrswege wird von denen als besser eingeschätzt, die nicht auf ihnen unterwegs sind. Allerdings wirke sich der Zustand nicht auf die Nutzung aus, bilanziert Schlüter. Was den Status quo der Wege anbelangt, so sei der Frust in Spreeau und Kienbaum am deutlichsten.

Große Unzufriedenheit gibt es offenbar beim Thema Bus und Bahn. Beide lassen sich laut der Umfrage schlecht kombinieren. Auch die Kritik der Mönchwinkler und Kienbaumer an der Erreichbarkeit des ÖPNV verwundern laut Schlüter nicht. Bei den Taktzeiten von Bus und Bahn sind die Nutzer im Rentenalter deutlich zufriedener als alle übrigen. Hier gibt es vor allem bei den Jüngsten, die noch nicht selber motorisiert unterwegs sind, Unzufriedenheit. Die meisten Sorgen um die Verkehrssicherheit macht sich die Elterngeneration. Und was die Mobilitätswünsche anbelangt, so liegen Verfügbarkeit von Bus und Bahn sowie Verkehrssicherheit in der Summe aller Antworten an der Spitze. Konkrete Vorschläge lauten: Besserer Takt beim Regionalexpress, besserer Radweg zwischen Kagel und Erkner, bessere Variante für die Dreieckskreuzung von L23/L38 in Grünheide und eine bessere Busanbindung der Gemeinde.

Die Ergebnisse der Erhebung werden jetzt zur Bedarfsprüfung in die Fachämter gegeben. Die Studie wird zeitnah auf der Gemeindehomepage online gestellt.