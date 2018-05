Martin Wilkes Partei war die Stadt

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) An diesem Sonntag endet nach 2555 Tagen die Amtszeit von Martin Wilke. Er war der erste parteilose Oberbürgermeister nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankfurt (Oder). In die Stadtgeschichte geht er auch als OB ein, der maßgeblich die Kreisfreiheit der Stadt mit verteidigt hat.

Bei seiner Wahl vor acht Jahren trauten viele Frankfurter Martin Wilke die Rolle eines Wundertäters zu. Anfangs lief auch vieles gut. Doch dann im zweiten Amtsjahr kam das Aus von drei Solarfabriken. Etwa 1600 Beschäftigte wurden arbeitslos. 2013 sprudelten noch 35 Millionen Gewerbesteuern. 2014 kam der Absturz auf 7,8 Millionen. Kein OB hätte den deutschlandweiten Absturz der Solarfa-briken verhindern können. Für Wilke änderte sich fortan, wie er rückblickend sagt, die Priorität in der Amtsführung. Nicht immer bewies er dabei bei Personalentscheidungen ein glückliches Händchen. Manchem Mitarbeiter traute er, wie es heißt, auch zu wenig zu. Wilke entschied sich jedoch in dieser schwierigen Situation, mit seinem Netzwerk immer wieder neue Anläufe für Wirtschaftsansiedlungen zu machen. Und zugleich den lokalen Mittelstand stärker zu unterstützen.

Martin Wilke verglich das mal mit dem Errichten eines Fundaments: „Ohne Tiefbau kein Hochbau. Doch Tiefbau frisst viele Kapazitäten.“ Er räumt ein, dass dies auch zu Lasten der Verwaltungsarbeit und anderer Stadtthemen gegangen sei. Populär sei dies keinesfalls gewesen. Doch Wilke ist nach wie vor davon überzeugt, dass ohne vernünftige wirtschaftliche Basis keine ordentliche Stadtentwicklung möglich ist. In der zweiten Hälfte seiner Amtszeit gesundete die Stadt wieder – langsam. Die Steuereinnahmen haben sich beispielsweise wieder verdoppelt.

Frankfurt ist in vielen Punkten auf Landes- und Bundesebene seit knapp drei Jahrzehnten strukturell vernachlässigt worden. Diesem Fakt muss begegnet werden. Nicht durch Umverteilen und dem relativ leeren Versprechen einer „besseren Stimmung“, sondern dadurch, dass dafür eingetreten wird, dass Wirtschaftsstrukturen gestärkt und gegen die Unterfinanzierung gekämpft werden muss. Dies war Martin Wilkes Überzeugung. Als parteiloser Oberbürgermeister machte er sich damit zeitweise keine Freunde in der rot-roten Landesregierung.

Einige parteigebundene Stadtmenschen machten Wilke daraus auch den Vorwurf, in Potsdam nicht ausreichend für Frankfurt heraus geholt zu haben. Er entgegnete darauf mal: „Meine Partei ist die Stadt.“ Denn während andere Jein und Ja sagten, war von ihm immer nur ein Nein zur Aufgabe der Kreisfreiheit zu vernehmen. Die kreisfreie Stadt Frankfurt ist für ihn von Anfang an ein Anker in der Region. Und die Kreisfreiheit das höchste Gut der kommunalen Selbstverwaltung. In diesem kompromisslosen Einsatz für etwas, entstand parteiübergreifend fast so etwas wie eine Freundschaft mit der CDU-Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann, die ihn am liebsten im OB-Wahlkampf unterstützt hätte. Bei alldem machte er in der SPD-Landräterepublik zudem ebenfalls die Erfahrung von gewissen Grenzen, als parteiloser OB einer kreisfreien Stadt gegen eine gewisse Einheitsfront ländlicher Interessen anzutreten.

Der promovierte Mikroelektroniker hat als Oberbürgermeister nicht auf Populismus oder Gefühle sowie Stimmungen, sondern vor allem auf konkrete Projekte, an denen mitgewirkt werden kann, gesetzt. Verfolgt man die Stadtentwicklung der letzten Jahre, ist vieles geschaffen worden. Und schaut man sich Wilkes Pläne an, wurden viele Baustellen systematisch angegangen. Die Bäume wuchsen in Frankfurt dennoch nicht in den Himmel. Wie denn auch in einer bettelarmen Stadt. Und Investoren stehen in Frankfurt nicht Schlange. Mindestens in den vergangenen 28 Jahren – und zu DDR-Zeiten ohnehin unvorstellbar – hat allerdings kein Oberbürgermeister nach seiner Amtszeit so viele begonnene Projekte hinterlassen, wie Martin Wilke. Das war für ihn auch Antrieb, eine eine zweite Amtszeit anzustreben, um Begonnenes zu vollenden.

Die Liste ist unvollständig: die Bebauung des Areals Slubicer Straße, das Projekt Bischofstraße mit Hotelneubau, die Neubebauung der Großen Oderstraße, das Projekt Messehof mit deutschen und polnischen Regionalprodukten und die Sanierung der historischen Gebäude im Ferdinandshof für studentisches Wohnen, die vertragliche Vereinbarung mit einem Frankfurter Unternehmen zum Kauf des Kießlinghauses, der Ausbau des Pumpenhauses durch eine polnische Investorin, die Unterbringung des Hauses Brandenburg im Collegienhaus, der Kauf der Alten Post durch die Berliner Firma ImmoMa Gruppe. Maßgeblich ebnete er mit den Weg für begonnene bzw. angekündigte Ansiedlungen des Werkzeugbauers Wefo-Tec in Markendorf, des Kölner Logistik-Unternehmens Alcaro Invest GmbH im Güterverkehrszentrum oder die Unternehmenserweiterung des japanischen Elektronikkonzerns Yamaichi in Markendorf und die Vorbereitung der Ansiedlung des Zollamtes A 12 auf dem Gelände des ETTC Süd. Die Bio-Teekapselfabrik der Unicap GmbH nahm kürzlich die Produktion auf.

Als parteiloser OB führte er sogar im Bundeskanzleramt Gespräche. Mit Kanzleramtschef und später Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) verhandelte Martin Wilke noch, als bereits die OB-Wiederwahl nahezu aussichtslos erschien, über seiner Meinung nach realistische Alternativen zur Stillstands-Wirtschaftspolitik im Land Brandenburg, mit neuen Technologien den Industriestandort Frankfurt weiter zu entwickeln und dafür in Brüssel für neue EU-Förderschwerpunkte zu werben. Dabei ging es ihm um mit dem Bundeskanzleramt abgestimmte Initiativen zur Ansiedlung von größeren Technologieunternehmen und verstärkten Akquisitionsaktivitäten. Nach dem Vorbild von Sachsen. In Dresden hatte er sich im vergangenen Dezember beim Infineon-Chef und Oberbürgermeister strategische und pragmatische Berater gesucht.

Der Booßener Martin Wilke geht aus dem Amt des Oberbürgermeisters nach acht Jahren und zuvor anderthalb Jahrzehnten eines leitenden Wirtschaftsförderers in Ostbrandenburg mit einem beachtlichen nationalen und internationalen Netzwerk. Vor allem ist diese Kompetenz verbunden mit bodenständigem Kenntnisreichtum. Sein jetziges Ausscheiden bedeutet gewissermaßen auch den Verlust von stillem Stadt-Kapital.

Von Martin Wilke stammt der Satz: „Frankfurt braucht fünf Mal so viel Investitionen.“ Mit so einem Programm gewinnt man jedoch in Frankfurt und wohl auch anderswo inzwischen keine Wahlen. Er bleibt dennoch so oder ähnlich wahr.

Martin Wilke, gebürtiger Frankfurter, war im Amt ein parteiloser Pragmatiker. Das verband ihn von Anfang mit dem Slubicer Bürgermeister Tomasz Ciszewicz. Zwar sprach der eine nicht viel Polnisch, der andere ebenso wenig Deutsch. Beide setzten sich jedoch über Sprachbarrieren hinweg für eine gemeinsame Entwicklung der Doppelstadt ein. Mit der Praxis-erfahrung: Der eine war Bürgermeister in einem Land mit zentralistischen Strukturen und der andere Oberbürgermeister in einem Land mit föderalistischem Charakter. Das Zwischenfazit ist: Die Beziehungen der beiden Grenzstädte sind aktuell so gut wie zu keinem Zeitpunkt zuvor.

Das ist nicht allein das Verdienst der beiden Bürgermeister. Sie konnten dabei auch auf das aufbauen, was ihre Amtsvorgänger und vor allem viele Bürger in beiden Städten unter schwierigeren Bedingungen mit auf den Weg gebracht haben. Doch die beiden Bürgermeister packten die Gelegenheiten beim Schopfe, der Zusammenarbeit eine neue Qualität zu geben. In Wilkes Amtszeit fällt die Inbetriebnahme der grenzüberschreitenden Busverbindung. Und es erfolgte die Inbetriebnahme einer grenzüberschreitenden Fernwärmeleitung. Gemeinsam mit dem damaligen Stadtwerkechef Jörg Thiem machte Wilke dieses Projekt zur Chefsache.

Ebenso wie seine Vorgänger Wolfgang Pohl (SPD) und Martin Patzelt (CDU) war Martin Wilke (parteilos) ein Frankfurter Stadtarchitekt einer guten deutsch-polnischen Nachbarschaft mit der Stadt Slubice – mit den „Mühen der Ebene“, wie es einst bei Bert Brecht hieß.