Barfuß über den neuen Sinnespfad

Ines Weber-Rath

Podelzig (MOZ) Die Kita „Sonnenblume“ ist um eine Attraktion reicher. Im Rahmen des Tages der offenen Tür der Kindereinrichtung ist am Freitag ein Sinnespfad eingeweiht worden. Er wurde auf dem öffentlich zugänglichen Teil der Spielplatzes angelegt und kann und soll damit von allen Dorfbewohnern genutzt werden.

„Hallo, hallo, schön, dass du da bist“, so begrüßten die Kinder und Erziehrinnen aus der Podelziger Kita „Sonnenblume“ am Freitag Nachmittag singend ihre Besucher. Denn die kommunale Kindereinrichtung hatte zum Tag der offenen Tür eingeladen. Kita-Leiterin Silvia Wirth freute sich, dass es diesmal gleich drei Gründe gab einzuladen: Der Tag sollte nicht nur interessierten Eltern und Großeltern potenzieller neuer Kita-Kinder Gelegenheit geben, die Einrichtung kennenzulernen. Der Tag sei auch als Dankeschön für all jene Eltern der jetztigen „Sonnenblume“-Kinder gedacht, die sich mit vielen Ideen und tatkräftiger Hilfe für die Kita einbringen, so Wirth. Sie dankte speziell der ortsansässigen Firma Baumstark, die mehrere Werbeträger für die Nachwuchs suchende Kindereinrichtung gesponsert hat.

Für den dritten Einladungsgrund übergab Silvia Wirth an Podelzigs Bürgermeister Thomas Mix: Im Rahmen des Tages der offenen Tür wurde der neue Sinnes- oder Barfußpfad auf dem Spielplatz offiziell übergeben.

Zum symbolischen Banddurchschnitt bat der Bürgermeister neben einem Steppke aus der Kita die 79-jährige Renate Koschack hinzu. Die Podelzigerin hatte den vom Land aus Lottomitteln geförderten Bau des Sinnespfades mit einer privaten Spende in Höhe von 100 Euro unterstützt. Sie habe aus der Zeitung und im Fernsehen von solchen Pfaden erfahren und sich gedacht: „sowas müssten wir in Podelzig auch haben“, erklärte die Seniorin ihr Engagement.

Trotz ihrer leichten Gehbehinderung zog sich die Podelzigerin dann flugs Schuhe und Strümpfe aus, um mit ihrem Krückstock den Barfußpfad als eine der Ersten zu testen. Thomas Mix hatte das bereits im Vorfeld mit seinen Enkeln getan. Die Segmente mit Holz, Mulch und Tannenzapfen seien gut. Aber der Bereich mit dem Split sage ihr nicht so zu, bekannte Renate Koschack nach dem Test rundheraus. Sie würde mittelgroße, runde Steine bevorzugen, erklärte sie, an Mix und Gemeindevertreterin Iris Marggraf gerichtet. Diese wollen den Verbesserungsvorschlag ebenso aufgreifen wie eine auch von anderen Senioren vorgebrachte Bitte: Eine Bank am Barfußpfad würde das Wiederanziehen von Strümpfen und Schuhen erleichtern, hieß es.

Für Renate Koschack steht fest: Sie wird den Pfad jetzt öfter nutzen. Und der Übungsleiter der Podelziger Seniorensportgruppe vom Kreissportbund habe zugesichert, den Sinnespfad in die Sportstunde am Mittwoch Vormittag ab sofort einzubeziehen, berichtete Gemeindevertreterin Karin Schwander, die Vorsitzende der Ortsgruppe der Volkssolidarität.

Geöffnet ist der öffentliche Teil des Spielplatzes übrigens während des Kita-Betriebs Montag bis Freitag, von 17 bis 20 Uhr und am Wochenende von 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit. Ein Anwohner sichert das Öffnen und Verschließen.

Für ihr Kulturprogramm, in dem die Kita-Kinder ihre Gäste mit Liedern über Tiere und Blumen, einem Tücher-Tanz und Gedichten, wie dem von Anika vorgetragenen „Was Kinder über Mama denken“, erfreuten, gab es viel Beifall. Auch für den Auftritt der Klang-Theater-AG der Einrichtung als „Klicker-Klacker-Klang-Orchester“.

Während die Jüngsten dann das Glücksrad drehen und Slalom fahren durften, waren die erwachsenen Besucher zu Kaffee und von den Hortkindern mit Erzieherin Ines Lotkus gebackenem Kuchen eingeladen.