Brücke über Jesargraben jetzt befahrbar

Dorus Steinkraus

Altbarnim (MOZ) An der Grenze zwischen der Gemarkung der Gemeinden Letschin und Neutrebbin ist am Freitag die neue Brücke über dem Jesargraben übergeben worden. Es ist die erste realisierte Maßnahme im Flurbereinigungsverfahren Ortwig-Neubarnim.

Das Wetter passte zur guten Stimmung der Beteiligten – Landwirte, Planer, Bürgermeister, Bauleute sowie Vertreter des Verbandes für Landentwicklung und Flurneuordnung sowie des Landesamtes Fürstenwalde waren nach Altbarnim gekommen. Immer wieder gab es Lob für die am Verfahren Beteiligten. Sie habe im Land den Vergleich, machte Elke Spahn vom Verband für Landentwicklung und Flurneuordnung deutlich. „So, wie das hier bisher Hand in Hand geht, das ist ein Alleinstellungsmerkmal“, lobte sie. Es werde nichts zerredet, sondern man suche nach Lösungen.

Claudia Hartstock vom Landesamt für ländliche Entwicklung und Flurordnung bekräftigte dies nachdrücklich. Das Verfahren war 2013 angeordnet worden. Es umfasst 2002 ha Fläche. Sowohl Landwirte als auch die Gemeinden und der Gewässer- und Deichverband hatten es lange gefordert. 20 Prozent der Ackerflächen sind in diesem Bereich nicht erschlossen. Es gibt etwa 100 Hofstellen, viele mit Zuwegungsproblemen. Als wichtigen Nebeneffekt geht es im Verfahren um die Verbesserung des Wegenetzes. Wie dringend dies nötig ist, zeigt der Weg entlang des Jesargrabens. Von der einstigen Asphaltdecke ist fast nichts mehr übrig. Sie soll als eine weitere Maßnahme erneuert werden.

„Die Landwirtschaft konnte die marode Brücke nicht mehr nutzen“, erinnerte Bernhard Kalies. Der Ortwiger Landwirt ist Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft. Er bedauerte, dass es mit dem neuen Verfahren – Flurbereinigung statt Flurneuordnung – nur noch eine 75-prozentige Förderung gibt. Die Teilnehmer müssten damit höhere Beiträge leisten als bei den anderen Verfahren in der Region. Ortwig-Neubarnim ist das erste Flurbereinigungsverfahren im Oderbruch. Auch Kalies lobte die Zusammenarbeit aller. Er dankte zudem den beteiligten Gemeinden. Obwohl für Neutrebbin erst die Anordnung eines Verfahrens vorbereitet wird, hatte sich die Kommune entschlossen, einen Eigenanteil für den Brückenbau zu leisten. „Dieser Weg ist eine wichtige Verbindung für uns“, sagte Neutrebbins Bürgermeister Werner Mielenz.

Henning Arft vom Verband hob die zügige Arbeit hervor. Nach vier Vorstandssitzungen habe man die Grundlagenplanung fertig gehabt. Dazu gehörten auch faunistische Untersuchungen (Tiervorkommen). Im Rahmen des Verfahrens sollen zehn Wege mit insgesamt zwölf Kilometern, drei Kreuzungsbauwerke und zwei Durchlässe gebaut werden. Die ersten Wege in Spurbau-Weise sollten schon gebaut werden. Aufgrund der extremen Preise musste die Ausschreibung aufgehoben werden. Man gehe nun in die zweite Runde, so Arft.

316 900 Euro hat die neue Brücke gekostet. 237 711 Euro flossen als Förderung. 80 000 Euro trägt die Teilnehmergemeinschaft. „Für uns ist das ein großer Posten“, machte Noga-Geschäftsführer Andreas Schmidt-Frielinghaus deutlich. Dies auch unter dem Aspekt, dass Milch- und Getreidepreise gesunken sind, während die Betriebskosten steigen. Dennoch habe die Noga einer Selbstverpflichtung von 140 000 Euro sowie einer zusätzlichen freiwilligen Zahlung von 20 000 Euro zugestimmt. Die neue Brücke sei für sein Unternehmen außerordentlich wichtig. „Wir werden sie ab kommender Woche für die Luzerneaussaat intensiv nutzen“, kündigte er an. Planer Peter Höhne von Prokon Kolkwitz nannte die technischen Daten: Auf einer Spuntwandgründung wurden Betonholme aufgebracht. Die Brücke hat eine Spannbreite von 6,65 m und eine Fahrbreite von 4,50 m, ist ausdrücklich für den landwirtschaftlichen Verkehr gebaut. Kai Herrmann, Geschäftsführer der bauausführenden Firma IWT Frankfurt, freute sich, dass er als Groß Neuendorfer wieder einmal in der Region bauen konnte. Trotz schwieriger Witterung habe man den Zeitplan eingehalten und sei im Kostenrahmen geblieben.

Das Verfahren, zu dem auch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gehören, wird sich noch über einige Jahre hinziehen.