Frank Groneberg

Fünfeichen/Rießen (MOZ) Die Wälder nahe Rießen und Fünfeichen werden schon bald wieder frei sein von gefährlichen Wellasbestzementplatten. Im Wald bei Rießen ist der Stapel illegal abgekippter Platten bereits durch eine Fachfirma entsorgt worden. Auf der kleinen Lichtung im Wald nahe Fünfeichen haben Mitarbeiter einer Firma die beiden Stapel Wellasbestzementplatten in dieser Woche in vier große Deponiesäcke aus Polyethylen und Polypropylen verpackt. Diese werden in Kürze abgefahren und dann durch den KWU entsorgt.

Wie berichtet, hatten bislang unbekannte Täter die Wellasbestzementplatten illegal in den Wäldern abgekippt. Freigesetzte Asbestfasern sind, wenn sie eingeatmet werden, krebserregend. Die Entsorgung kostet mehrere Tausend Euro. Bezahlt werden muss sie nun durch den Landesbetrieb Forst. Nach den Tätern wird weiterhin gesucht.(gro)