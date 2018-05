Ursachensuche mit langem Atem

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Fast 215 000 Euro kann die Stadt für ein Gutachten ausgeben, das die Ursachen für das Sinken des Strausseepegels offenlegt. Wegen der vielen Regularien dauert die Auftragserteilung etwa bis 20. September.Für die Umsetzung darf das Geld nicht verwendet werden.

Mit 106 Zentimetern steht der Strausseepegel derzeit gar nicht so schlecht da. Doch der Sommer steht erst vor der Tür, und ob es ein eher nasses Jahr wie 2011 wird, wie es Alt-Bürgermeister Jürgen Schmitz vermutet, lässt sich nur am Hundertjährigen Kalender festmachen. Die Stadt setzt beim Kampf gegen das tendenzielle Sinken des Strausseepegels eher auf wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse. Die erhofft sie sich von einem Gutachten, für das jetzt aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds und Landesmitteln ein Zuwendungsbescheid über knapp 215 000 Euro vorliegt.

Wie Bürgermeisterin Elke Stadeler die Stadtverordneten unterrichtete, sei die Stadt verpflichtet, alle vergaberechtlichen Vorschriften peinlichst einzuhalten. So muss die Verwaltung das Projekt auf der im Internet-Serviceportal der Landesregierung eingerichteten Vergabeplattform bekannt machen und sich dann bei der Vergabe der Leistungen strikt an Regeln halten. Früher hatten die Stadtverordneten auf die Auftragserteilung an eine Universität orientiert, nicht nur mit der Hoffnung auf jugendlichen Forscherdrang im Hinterkopf, sondern auch auf gedämpfte finanzielle Ansprüche. Doch sich an die Vergabevorschriften zu halten, bedeute auch, dass sich nicht nur Uni­­­versitäten, sondern auch Planungs- und Gutachterbüros um den Zuschlag bewerben würden, so die Bürgermeisterin.

In früheren Diskussionen zum Thema wurde die Sinnhaftigkeit eines solchen teuren Gutachtens wiederholt in Frage gestellt: „Warum nehmen wir nicht einfach das Geld und versuchen, Ursachen, die in älteren Gutachten längst aufgezeigt wurden, abzustellen?“, hieß es. Doch die Stadt kann das Geld nicht einfach nehmen und nach Gutdünken einsetzen. Es hat die konkrete Zweckbindung, die an Bedingungen gebunden ist. So müssen laut Leitfaden zur Vergabe von ELER-Förderprojekten fünf Bewerber ausgewählt werden, deren Eignung zu überprüfen ist. Diese fünf Bewerber müssten wie bei einer freihändigen Vergabe zur Angebotsabgabe aufgefordert werden. Elke Stadeler: „Da wir keine fünf geeigneten Bewerber kennen, möchten wir einen öffentlichen Teilnahmewettbewerb durchführen.“

Und auch dafür gibt es ein straffes Reglement, denn jeglicher Vetternwirtschaft und Korruption soll ein Riegel vorgeschoben werden. Allein für die Erteilung des Auftrages für das Gutachten veranschlagt der Fachbereich Technische Dienste die Zeit bis zum 20. September. Es wird sich zeigen, wie hoch das Wasser dem Straussee zum Herbstbeginn steht.