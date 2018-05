Rekordjagd auf dem Schulhof

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Beim alljährlichen Altpapieraktionstag der Löcknitz-Grundschule hat sich am Freitagnachmittag ein neues Rekordergebnis abgezeichnet. Das inzwischen traditionelle Ereignis, das Kinder, Eltern und Lehrer zusammenführt, wird nächstes Jahr anders aussehen.

Lehrerin Peggy Lippert steht kurz nach 15 Uhr am Gatter an der Langen Straße und weist die ankommenden Autos ein: Die mit viel Ladung werden nach rechts auf den Hof geschickt, die mit weniger auf die zweite Spur links daneben. An Notenständern hängen improvisierte Verkehrsschilder. Die Autos mit weniger Ladung fahren zu Sammelstellen der einzelnen Klassen. Die voll beladenen Auto fahren direkt vor zu der großen Waage, an der das Gewicht erfasst wird. Viele Eltern bringen mehrere Ladungen. Andrea Porth zum Beispiel. Sie hat sich eigens von ihrem Schwager einen Anhänger geliehen, der ebenso voll ist wie der Kombi, an den er gekoppelt ist. Alexander Behrendt ist mit einem kürzeren Pkw gekommen, gegen 16.30 Uhr steht er zum dritten Mal auf dem Hof. „Einmal komme ich noch“, sagt der Vater von zwei Kindern an der Schule. „Wir sammeln im Keller Zeitungen, Kataloge – alles, was kommt“, erzählt er. Wie wird das Papier zwischen den Klassen der beiden Kinder aufgeteilt? „Fifty-fifty“, antwortet Behrendt.

Die Waage ist mit einem Computer verbunden, an dem Mitglieder des Schulfördervereins sitzen. Jedes Gramm wird in Listen eingetragen. Das Gewicht der Kartons oder Einkaufswagen, mit deren Hilfe das Altpapier befördert wird, zählt nicht mit. „Bei Pappe wird ein Kilo abgezogen – oder man muss den Karton ausschütten“, nennt Katja Kümmel vom Förderverein die Spielregeln.

Von der Waage aus geht es zu zwei großen Containern. Dort stehen schwitzende Helfer. Sie werfen und stapeln die Papierberge in die großen Behälter. Und dort steht auch Stefan Thoms, der in Woltersdorf eine Wertstoff-Annahme betreibt und seit Jahren Partner der Schule ist. Die Container, erzählt er, werden direkt nach Schwedt gefahren, wo eine Papierfabrik den Inhalt verwertet. Thoms kontrolliert auch immer noch mal, was in den Behälter kommt. „Ich fass’ es nicht, CDs“, entfährt es zum Beispiel Mutter Kirstin Buch, als sie einem Buch die runden Datenträger entnimmt. Sie werden ebenso zur Seite gelegt wie Pappe. Gegen 16.45 Uhr, zwei Stunden vor Ende der Aktion, lautet der Zwischenstand 19,5 Tonnen. Thoms hat sich schon im Vorfeld auf ein neues Rekordergebnis eingerichtet. Dazu trägt auch bei, dass manche Eltern ihr Altpapier außerhalb des Aktionstags zur Annahmestelle nach Woltersdorf bringen, wo es ein Konto für die Schule gibt.

2019, bestätigt Schulleiter Sebastian Witt, wird die Aktion, die es seit 2012 gibt, anders aussehen müssen als dieses Jahr. Denn der Hof wird umgebaut. Außerdem werden die Container mit den dringend benötigten Klassenräumen auf dem Hof aufgestellt. Und wenn es nach der Schule geht, wäre die Zufahrt von der Smolkastraße gar nicht mehr möglich.