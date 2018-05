Wenn das Auto zur Hitzefalle wird

Manja Wilde und Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Die Feuerwehr Fürstenwalde hat jetzt auch Beatmungsmasken für Tiere. Mit den Hilfsmitteln in drei Größen können Hunde und Katzen in Notsituationen besser versorgt werden – zum Beispiel bei Wohnungsbränden und der Rettung aus überhitzten Autos.

In die Gaststätte will die ältere Dame ihren Hund nicht mitnehmen. Ihr vierbeiniger Liebling soll im Auto warten. Die Sonne scheint auf den Lack, die Temperaturen im Inneren steigen. Passanten sehen den hechelnden Hund und rufen beim Tierrettungsdienst des Vereins Animal Aid aus Beerfelde an. „Wir haben die Halterin dann in der Gaststätte ausfindig machen können“, sagt Vereinsvorsitzender Dieter Wolf. Der Anruf sei rechtzeitig gekommen. „Dem Hund ging es noch gut, wir haben die Frau belehrt“, schildert der 50-Jährige. Die Beatmungsmasken, die der Verein in jedem seiner Autos mitführt, mussten nicht zum Einsatz kommen. Der Fall ereignete sich 2017 in Trebus.

Doch so glimpflich läuft es nicht immer ab. „Kinder und Tiere dürfen nicht im Auto gelassen werden“, warnt Dieter Wolf eindringlich. „Schon 20 Grad Außentemperatur können zur Gefahr werden“, sagt Wolf. Dann sei schnelle Hilfe gefragt. Darum habe er der Fürstenwalder Feuerwehr bereits 2017 angeboten, ihr einen Dreiersatz der Masken zu überlassen. Jetzt erfolgte die Übergabe. Anlass waren die ersten warmen Tage des Jahres. Sie „geben schon Anlass zur Sorge“, heißt es auf der Facebookseite der Fürstenwalder Feuerwehr. Am zurückliegenden Wochenende seien bereits mehrere Hunde nach dem Abstellen von Pkw verstorben. „Temperaturen von 60 Grad sind in einem abgestellten Auto keine Seltenheit und das in kürzester Zeit“, heißt es dort weiter.

Die genannten Todesfälle ereigneten sich zwar nicht in der Region, sagte Feuerwehrchef Jörn Müller auf Nachfrage, dennoch erlebten auch seine Kollegen schon dramatische Tier-Rettungsaktionen aus überhitzten Fahrzeugen. Etwa die einer französischen Bulldogge vor drei Jahren. Das Tier war in einem abgestellten Auto, vom Besitzer keine Spur. Die Polizei alarmierte als Amtshilfe die Feuerwehr. Diese schlug die Fahrzeugscheibe ein – das fast kollabierte Tier wurde gerettet. Ein Tierarzt vor Ort übernahm die Erstversorgung. „Hunderassen wie Möpse, französische und englische Bulldoggen haben aufgrund ihrer Anatomie der Nasen meist Probleme mit der Atmung“, erläutert Tierärztin Nora Schreiber von der Fürstenwalder Praxis Matzke und Partner. Vierbeiner mit Hitzschlag leiden und können durch die flache Hechelatmung nur vermindert Sauerstoff aufnehmen. „Atmet das Tier selbstständig, ist eine Sauerstoffzufuhr durch eine Maske auf jeden Fall sinnvoll“, sagt die Tierärztin.

„Die Fürstenwalder Feuerwehr ist die einzige Feuerwehr im gesamten Landkreis, die über Sauerstoffmasken für Tiere verfügt“, sagt Kreisbrandmeister Klaus-Peter Schulz auf MOZ-Nachfrage. Auch aus dem Land Brandenburg sei ihm so etwas noch nicht zu Ohren gekommen. Schulz betont aber auch, dass die Ausstattung der Wehren mit solchen Rettungsmitteln für Menschen an erster Stelle stehen muss. „Im Landkreis sind noch immer nicht alle Feuerwehren mit Rettungsfluchthauben ausgestattet. Das zu ändern halte ich für wichtiger“, gibt er zu bedenken.