Dachgrün gegen Überschwemmungen

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Der Klimawandel erzeugt immer stärkere Unwetter. Doch in zubetonierten Städten können die Fluten kaum abfließen. Eine neue Regenwasseragentur soll nun Bauherren über Maßnahmen und Fördermöglichkeiten für begrünte Dächer und Fassaden, Filter und Speicher beraten.

Im vergangenen Sommer herrschte Ausnahmezustand in Berlin. Keller liefen voll, Straßenzüge und U-Bahnhöfe wurden geflutet. Der Starkregen hinterließ in Berlin und Brandenburg alleine in den letzten beiden Junitagen Schäden von rund 60 Millionen Euro. Dazu wurde Abwasser aus der Kanalisation in Flüsse und Seen geschwemmt.

„Berlin kann das Regenwasser durch den beschleunigten Klimawandel nicht mehr aufnehmen“, sagt Regine Günther auf dem Dach der Berliner Wasserbetriebe. Dort pflanzt die parteilose Berliner Umweltsenatorin für Fotografen Flammenblumen und Husarenköpfchen. Mehr Grün auf Häusern könnte eine der Lösungen sein, um mehr Wasser versickern und verdunsten zu lassen. Bisher sind in Berlin drei Prozent der Dächer bepflanzt.

Wie die Biotope auf Häusern und an Fassaden funktionieren und staatlich gefördert werden können, sollen Bauherren künftig in der Regenwasseragentur erfahren, die am Freitag im Haus der Wasserbetriebe gegründet wurde. Weil die unterirdischen Kanäle der zunehmenden Menge des eingeleiteten Regenwassers nicht mehr gewachsen sind, sucht Berlin mit ihr nach neuen dezentralen Lösungen.

„Die wachsende Stadt führt zu einer zunehmenden Versiegelung der Flächen“, erklärt Jörg Simon, Chef der Berliner Wasserbetriebe. Mit jedem Neubau gingen wertvolle Grün- und Brachflächen für die Rückhaltung, Verdunstung und Versickerung von Regenwasser verloren. Neben Dachgrün könnten Filter und Speicher, Gräben und Tröge helfen, das Wasser aufzufangen und zudem das Stadtklima zu verbessern.

„Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, vor Garagen den Boden nicht ganz zuzubetonieren und mit Rasengittersteinen dem Wasser trotzdem zu ermöglichen, einzusickern“, erklärt Hanna Krüger, Mitarbeiterin der Regenwasseragentur. Ihre Aufgabe ist auch, in den kommenden Monaten eine Informationsplattform aufzubauen, auf der sich private Grundstückseigentümer sowie Wohnungsbaugesellschaften und Planer von neuen Stadtquartieren über die Vielzahl der Maßnahmen belesen können. Es geht vor allem um Fördermöglichkeiten.

Die Palette reicht von direkten finanziellen Zuschüssen bis zu zinsgünstigen Krediten. Wer ökologische Maßnahmen ergreift, kann sich die jährlichen Gebühren für die Regenwasserentsorgung in Abwasserkanäle sparen. „Nach dem Jahrhundertunwetter hatte ich viele interessante Gespräche mit Bauträgern und Architekten. Sie fragten, was man eigentlich für den natürlichen Wasserkreislauf tun könne“, berichtet Simon. Antworten sollen sie künftig in der neuen Agentur bekommen.