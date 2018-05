AG Schulentwicklung gebildet

Manuela Bohm

Rhinow (MOZ) 2020/21 wird es eng, meint Jens Aasmann in Bezug auf die weiterführenden Schulen im Westhavelland. Diese Erkenntnis leitet er aus den Zahlen der Grundschulen in Rathenow, Rhinow, Nennhausen, Friesack, Premnitz und dem Milower Land ab.

Bei einem Treffen der Schulträger der Grundschulen im westlichen Havelland kam es zu ersten Abstimmungen. In einer weiteren Runde soll der Landkreis mit einbezogen werden. „Die weiterführenden Schulen liegen im Aufgabenbereich der Landkreises“, betonte der Rhinower Amtsdirektor. Aasmann wurde als Verwaltungschef von den Stadtverordneten Rhinows beauftragt, Gespräche mit Schulträgern der Region zu führen, weil die Stadt mit der Einrichtung einer weiterführenden Schule liebäugelt. „Wir sind uns einig, dass für alle Schüler genug Platz geboten werden muss, so dass sie an der gewünschten Schulform unterrichtet werden können“, so der Amtsdirektor. Allerdings sei nicht zu erkennen, dass das „Hoch“ an Schülerzahlen langfristig anhalten wird. Die Stadtverordneten stimmten der Gründung einer Arbeitsgruppe „Schulentwicklung“ inklusive den vorgeschlagenen Mitglieder zu. Stefan Schneider, Bürgermeister in Rhinow, setzt darauf, mit der Arbeitsgruppe einen Plan zu entwickeln und für die Entwicklung einer weiterführenden Schule vor zu halten, bis sich die Chance ergibt, diesen Plan umzusetzen. An der Entwicklung einer neuen Schule würden nicht nur die Räumlichkeiten hängen, sondern auch eine Sporthalle, das Lehrpersonal und vieles mehr. So gilt es, vieles zu bedenken. Ebenso führen Stadtverordnete an, dass es auch Zeiten gab, in denen die Rhinower Oberschule mit Schülern aus Rathenow aufgefüllt war.