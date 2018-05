Wohngemeinschaft statt Sparkasse

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Ab 1. Juli sollen die ersten Mieter der künftigen Wohngemeinschaft für Menschen mit Unterstützungsbedarf, also nicht nur mit Demenz, in die Räume der ehemaligen und nunmehr umgebauten Ketziner Sparkasse einziehen können. Diesen Termin nannte kürzlich Andy Piechota als Vermieter auf einer Informationsveranstaltung des Gemeinschaftswerkes Wohnen und Pflege GmbH.

„Es gibt auch in Ketzin/Havel großen Bedarf für diese private Wohnform“, sagte Geschäftsführer Werner Futterlieb. Etwa 30 Interessenten waren gekommen, um sich über die Wohnbedingungen für die sieben Wohnungen zu informieren. Jeder Mieter verfüge über ein eigenes Zimmer. Diese seien zwischen 15 und 21 Quadratmeter groß, die übrigen Räume, wie die große Gemeinschaftsküche und die Bäder, werden gemeinschaftlich genutzt, so Futterlieb Den Vorteil für die künftigen Mieter sehe er darin, dass sie in dem ihnen vertrauten Wohnumfeld bleiben können.

Der Pflegedienst versorgt die Mieter in der Wohngemeinschaft pflegerisch, außerdem sei eine Mitarbeiterin vor Ort, die sich um alles kümmere. Allerdings betonte Marco Huth, Niederlassungsleiter der Wohnen und Pflege GmbH für Wustermark und Ketzin/Havel, die notwendige Mitwirkung der Angehörigen. Sie würden mit eigenen Entscheidungen und ihrer Verantwortung die Gesamtatmosphäre prägen. „Die Verantwortung für ihren Angehörigen bleibt bei Ihnen“, sagte er und nannte als Beispiele die Tagesgestaltung, Essensplanung, Einkäufe und die mietrechtlichen Absprachen mit dem Vermieter.

Verständlicherweise spielten die Kosten während der Informationsveranstaltung eine große Rolle. Die sind natürlich je nach Wohnungsgröße, Pflegegrad und persönlichen Bedürfnissen sehr unterschiedlich. Huth erläuterte sie als Beispiel für einen Mieter mit Demenzerkrankung und Pflegegrad drei. Es entstehen unter anderem für Miete, Haushaltsgeld, Pflege und Betreuung monatlich 2.910 Euro Kosten. Der Eigenanteil davon betrage 1.292 Euro, den Rest trage die Pflegekasse.

Wie Bürgermeister Bernd Lück bestätigte, gäbe es in der Stadt und auch in den Ortsteilen weiteren Bedarf an Wohnungen in derartigen Wohngemeinschaften. Deshalb habe die Stadt entschieden, mit der GWV in der unteren Etage der künftigen „Residenz am Stadtpark“ bis zu zehn Wohnungen für diese Form des gemeinschaftlichen Wohnens zu bauen. Allerdings wurde das Gesamtprojekt wegen drastisch gestiegener Baukosten von rund drei auf etwa vier Millionen Euro in diesen Tagen gestoppt. Es sei eine Überarbeitung und damit eine neue Planung erforderlich. Es müsse mit einer Verzögerung um rund zwei Jahre gerechnet werden, sagte Lück. Wegen des weiter steigenden Bedarfs soll es, eventuell am Mühlenweg, „in einigen Jahren“ ein ähnliches Projekt in der Stadt geben, so der Bürgermeister.