Foto der Woche

Juliane Keiner

Fläming (MOZ) Thomas Block-Deponte, der gegenwärtig in der „Alten Brücker Post“ ausstellt beteiligt sich mit dem Foto „Zentrum“ am Fotowettbewerb „Leben in der Zauche 2018“. Beschrieben wird es in kurzen Worten: „Es bezieht sich auf den Punkt in einer völlig fremden Umgebung, mit surrealem Motiv. Entstanden ist es in der Nähe von Beelitz.“

Mit diesem aussagekräftigen Foto beteiligt sich Thomas Block-Deponte am Fotowettbewerb „Leben in der Zauche 2018“, organisiert von der Borkwalder Fotogruppe Blende 8 des Kulturvereins Zauche e.V. in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein Zauche-Fläming e.V., BRAWO sowie der Online-Zeitung ZAUCHE 365.

Teilnahme: eingeschickt wird ein digitales Bild bis zum 15. Juli an die E-Mail-Adresse zauche2018@blendeacht.net. Das Foto muss im JPG-Format sein, sollte eine Größe von 10 MB nicht überschreiten und eine Auflösung von mindestens 2.000 Pixel an der langen Bildseite aufweisen. Eine kurze Beschreibung des Fotos, Namen und Wohnort sind zu vermerken. Die besten Fotos werden zur Veranstaltung des TZF aus Anlass seines 20-jährigen Bestehens am 1. September präsentiert. Außerdem werden die ausgewählten Fotos in BRAWO abgedruckt und auf zauche365.de veröffentlicht. Darüber hinaus gibt es interessante Sachpreise zu gewinnen. Die vollständige Ausschreibung finden Interessierte unter blendeacht.net.