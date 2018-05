Niemegk macht sich schick

Eva Loth

von Eva Loth Die Einwohnerzahlen in Niemegk und Umgebung sinken seit der Wende. Dieser Trend soll gestoppt werden mit Aktivitäten, die den Ort attraktiver machen, um die Menschen zum Bleiben zu bewegen und auch Neubürger anzulocken. Bereits 2009 traf sich regelmäßig eine Gruppe von Bürgern, um Ideen zu sammeln. Dabei kehrten die Gedanken immer wieder zum Thema „Stein“ zurück. Den Bezug zum Stein hatte damals Gunnar Neubert hergestellt.

Die Frage, wie mit dem Lehrstand von Gebäuden in der Innenstadt umgegangen werden sollte war ebenso wichtig. „Denn Schaufenster sind dazu da, etwas zur Schau zu stellen“, so Mitinitiator Torsten Naubert.

So entwickelte sich nach und nach die Idee, einen Rundweg durch die Stadt zu entwickeln, der die Bedeutung von Steinen für den Ort darstellt und erklärt. Eine Arbeitsgruppe wurde gebildet, die sich Gedanken um Aussehen und Inhalt von Schautafeln machten. Der Kinder- und Jugendförderverein, der letztendlich auch als Träger des Projektes fungierte, wurde ins Boot geholt. Gefördert wurde das Projekt über kleinteilige Maßnahmen der LAG Fläming-Havel. So ging es ans Eingemachte, nämlich an die Gestaltung der Infotafeln. Dies erwies sich als gar nicht so einfach, denn eine bestimmte Zeichenzahl war einzuhalten. Die Kinder in Schule und Hort malten und zeichneten die Bilder für die Tafeln, ein Layout wurde entwickelt und überlegt, an welchen Standorten die Infotafeln aufgestellt werden können. Es gab eine Ausschreibung für Druck und Anfertigung der Tafeln und der dazugehörigen Aufsteller. Da diese sehr individuell sind, kam eine industrielle Fertigung nicht in Frage. Also wurden sie in einem Metallbaubetrieb manuell angefertigt. Dabei wurde auch Wert darauf gelegt, die Infotafeln unkompliziert austauschen zu können. Unterstützung kam von der Stadt und dem Bauamt, wenn es darum ging, die Aufsteller fest zu verankern.

Bei den Kinderzeichnungen fiel die Auswahl schwer. Es kam den Initiatoren nicht auf ein Kunstwerk an, sondern auf die Fantasie der Kinder. Die Infotafeln finden sich bisher an 14 Stationen, zum Beispiel am Bahnhof, am Rathaus, an der Windmühle und an der Klosterruine. Besonders interessant und auch lustig ist der „Plapperstein“ auf dem Marktplatz. Auch die Gestaltung der leerstehenden Schaufenster ist sehenswert. Nur das alte Trend-Kaufhaus bereitet noch Kopfzerbrechen, da die Eigentümer nicht fassbar sind. Eine Führung über alle Stationen bietet Jutta Linthe an, Anmeldungen sind jederzeit möglich.

Die Niemegker denken indes schon an eine Weiterentwicklung. In den Gedanken schwirren ein Kinderstadtplan und ein Suchrätsel quer durch Niemegk – im modernen Jargon würde man Geocoaching sagen.