Schilder statt Reparaturen

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Autofahrer auf Brandenburgs Landstraßen begegnen immer öfter Verkehrsschildern, die vor Asphaltschäden warnen. Ein Versuch, sich juristisch aus der Verantwortung zu stehlen, wo das Geld für Reparaturen fehlt. Der Leiter einer Straßenmeisterei berichtet.

Marek Breternitz ist ein Straßenbauer mit Leib und Seele. Seit rund 40 Jahren ist er im Metier und leitet heute die Straßenmeisterei Biesenthal. 220 Kilometer Landesstraßen umfasst sein Bereich im Süden des Landkreises Barnim. Es werden immer mehr, weil Bundesstraßen zu Landesstraßen werden. Während für erste der Erhalt gesichert ist, fehlt es seit Jahren an Geld für Fahrbahnen in Landeshoheit.

Eine Deckschicht hält im Durchschnitt zehn, zwölf Jahre, erklärt Breternitz. Dann muss sie erneuert werden. Die Decken auf den Landesstraßen in seinem Bereich sind fünfzehn, achtzehn, zwanzig Jahre alt. Was nach der Wende endlich an Straßen saniert werden konnte, zerfällt heute wieder. Die Schäden gehen längst bis in die zweite Asphaltschicht hinein. Der Reparaturbedarf steigt dadurch entsprechend. Auf sieben Millionen Euro schätzt Breternitz den Bedarf in seinem Bereich.

Wenn ein Schlagloch gemeldet wird, wird es mit Kaltasphalt notdürftig geflickt und es werden Schilder aufgestellt. „Wir wollen lieber reparieren statt Schilder aufstellen“, berichtet der Straßenbauer. Schilder sind aber wichtig, falls es zu Unfällen und der juristischen Suche nach Verantwortlichen kommt.

Auch die Bankette müssten alle fünf, sechs Jahre abgesenkt werden. Auch das kann nicht geleistet werden und wird immer länger hinausgeschoben. Wasser staut sich folglich auf den Fahrbahnen, dringt ein und weicht den Untergrund auf.

Warum die Arbeit liegen bleibt, zeigt neben dem fehlenden Landesgeld ein Blick auf die Beschäftigtenzahlen. Von einst 40 Mitarbeitern sind 18 übrig geblieben. Ausscheidendes Personal wird nicht ersetzt. Der Altersdurchschnitt steigt entsprechend, schildert Breternitz.

Und noch etwas drückt den Chef des Straßenamtes: das Baumkataster. Bislang wurden vom Baumwart der Behörde die Bäume am Straßenrand zwei Mal jährlich gesichtet, Schadbäume mit der Unteren Naturschutzbehörde in Augenschein genommen und die entsprechenden Maßnahmen vereinbart.

Jetzt sollen alle Bäume erfasst, nummeriert und ihr Zustand beschrieben werden. Und das betrifft nicht allein Alleebäume, so Breternitz, sondern alle, die sich auf den Flächen des Landesstraßenbetriebes befinden. Das sind Streifen von zehn bis zwölf Metern links und rechts der Straßen. Nicht alle Flächen sind bekannt und müssen erst erfasst werden – und danach die Bäume.

Läuft eine Landesstraße durch einen Wald, ist der Aufwand entsprechend hoch. Wurden früher Protokolle für 300 Bäume geschrieben, müssten jetzt 30 000 Stück im Bereich der Straßenmeisterei Biesenthal zwei Mal pro Jahr erfasst werden – auf Papier, versteht sich, die elektronische Erfassung lässt noch auf sich warten. Geschafft wurden bisher erst 6000 bis 7000 Baumerfassungen für das neue Kataster.

Brandenburgs Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) will das Problem Landesstraßen noch in dieser Legislaturperiode angehen. Zurzeit beschränken sich die baulichen Aktivitäten auf die Sicherung der Befahrbarkeit im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, schrieb Schneider an eine Landtagsabgeordnete. Da dies langfristig keine Lösung sei, soll ein Konzept für schrittweise Sanierungsmaßnahmen erarbeitet werden, so die Ministerin. Ob es den Straßenämtern mehr Geld für den Unterhalt und mehr Personal bringt, ist noch offen.