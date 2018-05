Malerische Zeitreise im Seniorenzentrum

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Erinnerungen an Bombennächte, der letzte Sturm, Apfelblüten und ein Mädchen, das sich schön macht – eine kleine Auswahl verschiedenster Motive, die die Nauener Hobbymalerin Karin Kröger für ihre Ausstellung zusammenstellte. Eröffnet wurde sie kürzlich im Ketziner Seniorenzentrum „Kurt Bohm“.

Eine Zeitreise nannte sie die sehenswerte Zusammenstellung von Ölgemälden und Kollagen aus verschiedenen Perioden ihres Schaffens. Fast 50 Gäste waren gekommen, der Chor Ketziner Havelklänge sang Frühlingslieder und so wurde auch die zweite diesjährige Ausstellungseröffnung zu einem kleinen kulturellen Höhepunkt im Alltag der Heimbewohner, die nun Zeit haben, sich in den nächsten Wochen in aller Ruhe die bunten Farbtupfer in ihrem Hause anzusehen.

Ein Lieblingsmotiv hat die Malerin nicht. „Ich male, was ich sehe und erlebe, so entsteht diese Vielfalt“, sagte sie. Und diese beginnt mit gemalten Erinnerungen ihrer Mutter an die schrecklichen nächtlichen Bombenangriffe in Königsberg 1944, mit einem Foto ihrer Einschulung zusammen mit 59 anderen Mädchen in eine Klasse und deren von Karin Kröger gemalten Porträts. Es sind Landschaften aus der Ketziner Umgebung zu sehen. Schließlich wirkte die Künstlerin lange Jahre in Wachow und Tremmen als Lehrerin und Schuldirektorin, gab Kunstunterricht, besuchte viele Jahre die Musik- und Kunstschule in Nauen und nahm noch mit 50 ein Studium in Brandenburg auf.

Heimbewohnerin Gerda Roy kennt Karin Kröger aus gemeinsamen Tremmener Zeiten. „Eine schöne Ausstellung“, lobte sie und ließ sich die Bilder beim Eröffnungsrundgang ganz genau erklären. Bei den Landschaftsbildern aus der Tremmener Umgebung kommt es zu gemeinsamen Erinnerungen. Zwei längliche schmale Bilder ziehen die Blicke auf sich: Apfelblüten und nach kurzer Zeitreise die reifen Früchte. Auch spaßiges ist dabei, so eine Kollage „ein Mädchen, das sich schön macht“, wie sie Karin Kröger nennt. Interessenten können sich die Bilder der Malerin täglich im Seniorenzentrum ansehen.